von Mareike Cämmerer Dezember steht vor der Tür und damit die Suche nach einem schönen Adventskalender für Kinder. Wir haben uns für euch umgesehen und stellen euch einige der Kalender vor.

Die wohl schönste, vor allem für Eltern aber auch wohl teuerste, Zeit beginnt: Vorbereitungen für die Advents- und Weihnachtszeit. Und auch wenn derzeit das Land von Corona-Regelungen in gewissen Dingen, wie z. B. Freizeitbeschäftigungen, eingeschränkt ist, so hoffen wir doch alle sehr, dass spätestens an Weihnachten langsam wieder Ruhe einkehrt und die Familien zum Fest der Liebe beisammen sein dürfen. Doch bevor wir an Weihnachten denken, sollten wir uns erst einmal mit der Adventszeit auseinandersetzen und was wäre die schon ohne einen Adventskalender? Richtig, irgendwie traurig!

Adventskalender für Kinder gibt es besonders viele – kein Wunder, denn die vermitteln in der Vorweihnachtszeit eine ganz besonders gemütliche Stimmung Zuhause und verkürzen nebenbei noch auf schöne Art und Weise das Warten der Kleinen auf Weihnachten.

Adventskalender für Kinder: Eine schöne Auswahl

Wimmel-Adventskalender

Pappbilderbücher sind nicht nur kinderfreundlich, sondern auch total schön. Hinter diesem schön gestalteten Wimmel-Adventskalender für Kinder verbergen sich 24 Türchen mit je einem kleinen Pappbilderbuch. Die Bücher enthalten neben Weihnachtsgeschichten auch nette Alltagsgeschichten der Kleinen. Damit vergeht die Vorweihnachtszeit garantiert wie im Flug!

Knet-Adventskalender

Ihr seid auf der Suche nach einem ganz besonderen Adventskalender für Kinder? Wir haben hier etwas für euch, der Knet-Adventskalender von Craze, denn die Knete ist einfach nur Knete, sondern Superknete mit verschiedenen Düften und Special-Effects, die extrem elastisch und formbar ist, zerläuft, zerspringt und hüpft wie ein Flummi. Definitiv ein Adventskalender für Kinder, bei dem Spielspaß programmiert ist! Und für die Eltern gibt es ein praktischen Informationszettel über die Inhalte.

Streichel-Adventskalender

Ein besonders schönes Erlebnis verschenkt ihr mit diesem besonders kinderfreundlichen Streichel-Adventskalender. Hinter jedem Türchen verbirgt sich entweder ein Fühl-Element zum Streicheln oder ein süßes Tier-Bild zum Bestaunen. So lernen die Kleinen in der Vorweihnachtszeit fleißig Tiere zu erkennen und zu benennen.

Wieso? Weshalb? Warum? Mein Adventskalender

Der riesige Adventskalender für Kinder von Ravensburg kommt mit 24 Mini-Büchern aus der Sachbuchreihe Wieso? Weshalb? Warum? daher. Damit warten insgesamt 480 Seiten voller spannendem Sachwissen, Rätsel- und Malspaß auf neugierige und wissenshungrige Kinder.

Barbie-Adventskalender

Es muss nicht immer Schokolade in einem Adventskalender für Kinder sein, um die Augen zum Strahlen zu bekommen. Dieser Barbie-Adventskalender sorgt besonders bei Mädchen für große Begeisterung. Pssst ... neben einer Barbie sind noch tolle Accessoires und Tiere enthalten, die sich zum Spielen direkt super eignen.

BIBI & TINA-Adventskalender

Der BIBI & TINA-Adventskalender lässt Kinderaugen leuchten, denn sowohl große als auch kleine Fans können mit den Spielfiguren und dem weiteren Zubehör der einzelnen Türchen die Geschichten ihrer Heldinnen Bibi und Tina mit ihren vierbeinigen Gefährten Amadeus und Sabrinanachspielen.

Playmobil-Adventskalender

Euer Kind ist total der Playmobil-Fan? Dann ist dieser Adventskalender für Kinder das, wonach ihr gesucht habt, denn am Ende kann euer Kind das königliche Picknick im Park mit zahlreichen Figuren, Tieren und Zubehörteilen nachspielen. So macht ihr mit Sicherheit eurem Kind eine schöne Freude!

Hot-Wheels-Adventskalender

Dieser Hot-Wheels-Adventskalender begeistert Kinder jeden Alters. Das Beste: Er enthält eine Spielmatte zum Ausbreiten, damit der Spielspaß mit den Hot-Wheels-Fahrzeugen und dem Zubehör sofort beginnen kann. Enthalten sind acht Motivfahrzeuge von Hot-Wheels und 16 Zubehörteile.

Dinosaurier-Adventskalender

Bei den Adventskalendern für Kinder darf dieser Dinosaurier-Adventskalender auf keinen Fall fehlen, denn unendlich viele Kinder sind begeistert von den Riesen. Neben 3D-Figuren und tollen Accessoires können sich die Dino-Fans auf praktische Schreibutensilien mit Dino-Motiven freuen.

LEGO-Adventskalender

Über den LEGO-Adventskalender für Kinder erfreuen sich Erwachsene ebenso, denn der Kalender in der Star-Wars-Edition kommt mit sage und schreibe 311 Teilen daher. Von Baumodellen von Charakteren und Fahrzeugen über Schauplätze, ist wirklich alles mit dabei. Und das Beste: Die Figuren und Baumodelle können auch mit anderen LEGO Star-Wars-Sets kombiniert werden, um für noch mehr kreativen Spielspaß zu sorgen.

Kinder Schokolade-Adventskalender

Besonders oft sind Adventskalender für Kinder mit Schokolade gefüllt, so wie dieser Kinder Schokolade-Adventskalender. Der bunte Mix der beliebtesten Kinder-Variationen kommen besonders bei den Kleinen gut an und sind mit einem Haps im Mund.

DIY-Adventskalender für Kinder

Es müssen aber nicht immer gekaufte Adventskalender für Kinder sein, ihr könnt auch eurer Kreativität freien Raum lassen und einen eigenen Adventskalender für Kinder basteln oder einen Kalender mit Jutesäckchen selbst befüllen. Die Ideen sind nachhaltig, denn die Tüten und Jutesäckchen können immer wieder verwendet werden.

Für die Vorweihnachtszeit wünschen wir Ihnen schon jetzt ein gemütliches und nettes Beisammensein!