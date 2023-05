Babynamen 2022: Diese 20 Namen wurden im letzten Jahr am häufigsten vergeben

Und wieder führen sie die Top-Listen an: Emilia und Noah sind auch 2022 die beliebtesten Babynamen gewesen.

Wie schon die Jahre 2020 und 2021 führen auch im Jahr 2022 Emilia und Noah die Hitlisten der beliebtesten Vornamen an, so die Gesellschaft für deutsche Sprache (GfdS). Beliebt sind weiterhin kurze Namen mit vielen Vokalen und einem schönen Klang. Viele Mädchennamen enden mit einem a. Die hellen und kurzen Vokale erzeugen den schönen Klang. Besonders beliebt sind die Anfangsbuchstaben: E, M und L – 13 der Topnamen beginnen mit einem dieser Buchstaben.

Marie und Henry steigen wieder in die Top-10-Liste auf

Zwei Namen sind seit längerem Mal wieder in der Liste der beliebtesten Vornamen aufgetaucht: Marie und Henry feiern anscheinend ein Comeback. Trotz der Neuankömmlinge erweisen sich die Listen als sehr beständig, so die GfdS. Matheo konnte Noah erneut nicht vom Thron stoßen und bei den Mädchennamen ist Hannah auf dem Rückzug – noch vor drei Jahren belegte er den Spitzenplatz.

Sophia, Emma und Mia rücken jeweils einen Platz auf. Lina und Mila tauschen die Plätze. Bei den Jungen zieht sich Luca ein wenig zurück und verschafft somit Elias und Emil Platz zum Aufsteigen. Die Wiedereinsteiger Henry und Marie belegen jeweils den 10. Platz. Verdrängt haben sie damit Lea und Felix.

Das sind die beliebtesten Jungen- und Mädchennamen 2022

Mädchennamen Jungennamen 1. Emilia 1. Noah 2. Sophia/Sofia 2. Matt(h)eo/Mat(h)eo 3. Emma 3. Leon 4. Mia 4. Finn 5. Hannah/Hanna 5. Paul 6. Lina 6. Elias 7. Mila 7. Emil 8. Ella 8. Luka/Luca 9. Klara/Clara 9. Louis/Luis 10.Marie 10. Henri/Henry

Leichter Unterschied zum Bielefeld-Ranking

Seit 1977 veröffentlicht die GfdS jährlich eine Liste der in Deutschland am häufigsten vergebenen Vornamen. Dieser Liste liegen in diesem Jahr Daten aus mehr als 750 deutschen Standesämtern zugrunde. Es seien fast eine Milion Namen übermittelt worden, darunter wurden 70.000 unterschiedliche erfasst. Damit seien mehr als 90 Prozent aller im Jahr 2022 in Deutschland vergebenen Namen erfasst worden, heißt es.

Zum Jahresstart gab auch der Hobby-Namensforscher Knud Bielefeld sein Ranking bekannt, das ein wenig anders aussieht. Er wertete die Daten von Standesämtern und Geburtskliniken aus und kam zu dem Ergebnis, das 2022 Emilia, Mia und Sophia sowie Noah, Matteo und Elias die beliebtesten Vornamen in Deutschland waren. Zwar unterscheiden sich die Listen leicht, jedoch nicht in Gänze.

Verwendete Quelle: gfds.de, sueddeutsche.de