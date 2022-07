Die Entscheidung einer Frau

Die Protagonistin des Comics, Anja, ist ungewollt schwanger und muss sich nun mit dem Thema Abtreibung auseinandersetzen. Die Leser:innen begleiten Anja auf diesem Weg und erleben auch viele weitere Punkte ihres Lebens mit: Den Masterabschluss, die Arbeit, wie sie ihren Partner Olli kennenlernt und deren erste gemeinsame Wohnung. Im Verlaufe der Story lernen sie sie immer besser kennen und damit auch die Beweggründe, warum sie eine Abtreibung durchführen lassen wird. Ihre Entscheidung fällt nicht aufgrund ihres Alters, einer Gewalttat oder anderer medizinischer Umstände. Der Grund liegt darin, dass sie zu diesem Zeitpunkt kein Kind bekommen möchte. Ein Grund, der häufig vor der Gesellschaft gerechtfertigt werden muss, aber genauso relevant und wichtig ist, wie die anderen. Die Bilder im Comic sind in gräulichen, blassen Tönen gehalten, die sich durch die gesamte Geschichte ziehen.

Es ist ihr Körper

Ob eine Frau ein Kind bekommen möchte, ist ihre und nur ihre Entscheidung. Schwanger zu sein, verändert den Körper, das Leben und vielleicht auch die Einstellung zu beidem. Passiert das ungewollt, stellt es die Welt der Frauen auf den Kopf. Es ergeben sich viele Fragen und Unsicherheiten. Wie findet man in so einer Situation den richtigen Weg? Welche Gespräche kommen auf einen zu? Wie reagiert das Umfeld oder der Partner? Oft fühlen sich Frauen alleine, denn auf so eine Situation kann man nicht vorbereitet werden.

Raum für Akzeptanz schaffen

In Deutschland wurde das "Werbeverbot" für Abtreibungen im Juni 2022 abgeschafft. Das ermöglicht es Arztpraxen nun öffentlich über Abtreibungen zu informieren sowie über die verschiedenen Methoden dafür. So sind die Zugänge für Frauen deutlich einfacher und auch in der Gesellschaft findet dieses Thema mehr Gehör. Dies ist ein wichtiger Schritt in der Erkenntnis, dass die Frau selbst entscheiden darf. Trotzdem gibt es genügend Stimmen dagegen und gerade die Situation in Amerika, wo das Abtreibungsrecht gekippt wurde, verdeutlicht, dass Frauen bevormundet werden und eben noch nicht selbst entscheiden dürfen. Das geht nicht, weshalb Akzeptanz, Aufklärung und intensive Einblicke, die der Comic gewährt, so wichtig sind.