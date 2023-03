Dieses kleine Mädchen zählt eindeutig zu den Eiligen. Gerade erst hatten die Wehen eingesetzt, da machte sich die Kleine schon auf den Weg. Noch nicht einmal bis vor die Tür konnte sie es abwarten.

Am 16. März 2023 setzen bei Bárbara C. aus Brasilien die Wehen ein. Die werdende Mutter muss gespürt haben, dass diese Geburt deutlich schneller verlaufen könnte als geplant. Zusammen mit ihrem Mann und ihrer Mutter betritt sie den Aufzug, um schnellstmöglich ins Krankenhaus zu kommen.

Die Geburt dieses kleinen Mädchens wird im Fahrstuhl aufgezeichnet

Ab diesem Zeitpunkt wird das Treiben im Fahrstuhl aufgezeichnet. Bereits beim Betreten des Aufzugs hält sich die werdende Mutter eine Decke oder ein Handtuch zwischen die Beine, als wüsste sie, dass sie jederzeit ihre kleine Tochter auffangen müsste. Es geht hektisch zu, die Mutter der Gebärenden scheint Anweisungen zu geben, der werdende Vater kniet hinter seiner Frau.

Bárbara C. steht bereits breitbeinig da, in dem kleinen Raum ist es so eng, dass sie keine andere Position einnehmen kann. Nur wenige Sekunden später ist es tatsächlich so weit, der Fahrstuhl ist gerade unten angekommen, als sich die Mutter von Bárbara C. nach vorne beugt, um ihre Enkeltochter auf der Welt willkommen zu heißen – ein Glück, dass die frischgebackene Oma Krankenschwester ist. Sie legt das kleine Bündel in die Arme ihrer Tochter.

Innerhalb weniger Sekunden kommt das Baby zur Welt

Nach der Geburt geleiten ihr Mann und ihre Mutter die frischgebackene Mama und ihre Tochter aus dem Fahrstuhl. Sie geht sichtlich vorsichtig, denn sie ist noch immer durch die Nabelschnur mit ihrem Baby verbunden.

Kurz nach der Geburt kommen die beiden im Krankenhaus an. Mutter und Tochter gehe es gut, schreibt sie auf Instagram. Auch der große Bruder ist stolz und hält seine kleine Schwester auf einem Bild im Arm. Vor den beiden kniet Bárbara C. mit einem Lächeln auf dem Gesicht. Joana heißt das kleine eilige Mädchen – oder die Prinzessin, wie sie von ihrer Mutter genannt wird. Die jetzt hoffentlich mit viel Ruhe und Geduld ihre Eltern und ihren Bruder kennenlernen darf.

Verwendete Quelle: instagram.com