Erziehungsfehler 3 Sätze, die Eltern von emotional starken Kindern niemals sagen würden

In einer stressigen Situation kann es hin und wieder vorkommen, dass wir Dinge zu unseren Kindern sagen, die wir eigentlich gar nicht so meinen. Wir verraten dir drei Sätze, die du vermeiden solltest.

So sehr Eltern ihre Kinder lieben, in Stresssituationen sagen sie manchmal Dinge, die ihnen hinterher leidtun. Die Neurowissenschaftlerin Caroline Leaf hat sich näher mit dem Phänomen befasst, dass vor allem die Art und Weise, wie Eltern auf die Emotionen ihrer Kinder reagieren, großen Einfluss auf deren emotionalen Stärke hat. Im Interview mit dem US-Sender CNBC verriet sie, welche Äußerungen besser vermieden werden sollten und gibt Tipps, wie wir in solchen Momenten reagieren können.

Erziehungsfehler: Diese drei Sätze solltet ihr besser vermeiden

Wichtig ist dabei vor allem, dass Eltern die Gefühle ihrer Kinder ernst nehmen und nicht beiseite wischen – schon gar nicht in einer Auseinandersetzung. Im Video verraten wir dir drei Sätze, die einen Einfluss auf die emotionale Stärke deines Kindes haben können.

Verwendete Quelle: cnbc.com