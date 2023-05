von Charlotte Reppenhagen Gar nicht so einfach, die Zeit an hektischen Tagen im Blick zu behalten - vor allem für Kinder. Zum Glück gibt es eine gute Strategie, wie Eltern ihnen diese wichtige Fähigkeit leicht vermitteln können.

Was ist wirklich wichtig bei der Kindereziehung? Höflichkeit? Selbstständigkeit? Nir Eyal ist Absolvent und Dozent an der "Stanford's Graduate School of Business" und schreibt für "CNBC" über eine Fähigkeit, die viele Eltern komplett aus den Augen verlieren, obwohl sie enorm wichtig ist: Ihre Zeit selbstständig einzuteilen. Was auf den ersten Blick vielleicht gar nicht so entscheidend aussieht, offenbart sich erst dann vollständig, wenn aus Kindern Erwachsene geworden sind, die mit der Organisation ihres Lebens hoffnungslos überfordert sind.

Erziehungstipp: Eigenverantwortung beibringen – die Bedürfnisse unserer Kinder akzeptieren

Wenn Kinder lernen, ihre Zeit selbstständig und eigenverantwortlich für sich selbst einzuteilen, können sie auch lernen, wie wertvoll Zeit ist – und wir können ihnen beibringen, sich konzentriert auf ein Thema zu fokussieren. Wichtig dabei ist vor allem, dass auch Eltern Neues dazulernen: Was genau das sein kann und welche Tipps und Tricks es dafür gibt, seht ihr im Video.

Verwendete Quelle: cnbc.com