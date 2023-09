Erziehungstipp: Zu frühes Fernsehen laut Studie schädlich für Babys und Kleinkinder

Laut einer Studie kann Bildschirmzeit bei Kindern unter einem Jahr zu Entwicklungsstörungen führen. Wir verraten dir, was mögliche Gründe dafür sein können.

Also, sein wir mal realistisch: Jede Familie findet ihren eigenen Weg für den Umgang mit Fernseher, Tablet und Smartphone; und grundsätzlich ist es natürlich total okay, wenn Kinder verschiedene Arten von Medien konsumieren. Der Knackpunkt, der bei vielen Eltern für Unsicherheit sorgt, ist die Frage, wie früh Kinder damit anfangen können. Speziell bei Babys und Kleinkindern kann es besonders heikel sein: Forscher gehen davon aus, dass sich gerade in dieser Lebensphase Bildschirmzeit negativ auf die Entwicklung eines Kindes auswirken kann. Eine Studie, die diese Annahme untersucht hat, offenbart, dass dabei vor allem die Feinmotorik, die sozialen Fähigkeiten und die Problemlösung betroffen sein könnten.

Erziehungstipp: Studie zeigt negative Folgen von Bildschirmzeit für Babys

In der Untersuchung wurden speziell die Auswirkungen auf Babys und Kleinkinder ab einem Jahr genauer betrachtet – mit erstaunlichen Erkenntnissen. Im Video seht ihr, warum es wichtig sein kann, die Allerkleinsten vielleicht noch etwas länger von Fernsehern und Bildschirmen fernzuhalten.

Verwendete Quelle: fatherly.com