Die Hilfsorganisation Care würdigt die wichtige humanitäre Arbeit von Geburtshelfer:innen für sichere Geburten auf der ganzen Welt mit der beeindruckenden Fotoausstellung "Im Einsatz für das Leben – Hebammen weltweit“, die am 15. November in der Alten Münze in Berlin startet. Sechs Hebammen aus sechs Ländern werden in ihrem täglichen Arbeitsumfeld von lokalen Fotograf:innen begleitet. Die eindrucksvollen Fotografien zeigen die Herausforderungen, denen sie täglich während ihres Arbeitsalltags an den verschiedenen Einsatzorten begegnen. Obwohl jede der sechs Frauen ihre eigene, einzigartige Geschichte hat, verbindet sie die Leidenschaft für ihren Beruf und die Entschlossenheit, für Mütter und Kinder vor, während und nach der Geburt eine wesentliche Unterstützung zu sein.

Verwendete Quellen: CARE Deutschland