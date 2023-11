Gefährlicher Eltern-Lifehack: Darum ist dieser "Trick" keine gute Kinder-Einschlafhilfe

Eltern sind fast immer offen für bewährte Methoden, um ihren Kindern einen ruhigen und erholsamen Schlaf zu ermöglichen. In den letzten Jahren hat sich jedoch ein besorgniserregender Trend abgezeichnet: Die vermehrte Verwendung von Melatonin als Einschlafhilfe für Kinder.

Der Schein trügt: Obwohl Melatonin in Deutschland in manchen Präparaten frei verkäuflich ist, stellen neue Studien nun fest, dass das Medikament gerade für Kinder potentiell gefährlich werden könnte – gerade in der freundlichen Verpackung als leckere "Einschlaf-Gummibärchen".

Gefährlicher Eltern-Lifehack: Möglicherweise mit erheblichen Risiken?

Expert:innen warnen schon länger vor den langfristigen Auswirkungen der Melatonin-Einnahme bei Kindern, die auch in Deutschland immer mehr Verbreitung findet. Vor allem, wenn Melatonin über einen längeren Zeitraum und in höheren Dosen verabreicht wird, kann es schnell kritisch werden - im Video erfahrt ihr mehr.

Verwendete Quellen: rnd.de, sciencealert.com