Auf den ersten Blick sind sie harmlos – doch eine Kriminologin erklärt, warum eine bestimmte Art von Rucksäcken schnell zur Gefahr für Kinder werden kann.

Das eigene Kind in Gefahr bringen ist so ziemlich das Allerletzte, was Eltern möchten – und doch kann genau das mit einem Geschenk passieren, das sie eventuell ihren Kindern machen. Dabei ist das Geschenk selbst natürlich harmlos: Es geht lediglich um Rucksäcke. Doch genau die können Kriminellen ermöglichen, schnell Kontakt zu den Kindern aufzunehmen.

Gefahr für Kinder: Vorsicht bei diesen Rucksäcken

Kriminologin Dannah Eve, selbst Mutter, warnt deshalb andere Eltern vor diesem Risiko, dass viele von ihnen nicht im Blick haben – und das nicht nur auf die Rucksäcke beschränkt ist. Im Video seht ihr, was Eltern unbedingt beachten sollten.

Verwendete Quelle: Stern.de