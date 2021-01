Diese faszinieren und begeistern zugleich

Du liebst es andere zu beschenken? Wir helfen dir dabei und stellen dir Geschenke für deinen Bruder vor, die ihm mit Sicherheit eine Freude bereiten.

Der Geburtstag deines Bruder steht an und du hast noch kein Geschenk? Kein Problem, denn mit unseren Geschenkideen wirst du garantiert fündig – Begeisterung auf der Gegenseite inklusive. Es muss natürlich nicht der Geburtstag sein. Es kann auch ein Geschenk für Weihnachten, zum Schul- oder Uniabschluss, zur erfolgreichen Absolvierung der Ausbildung oder für einfach mal zwischendurch eine Kleinigkeit sein. Gesten sind immer schön!

Und Geschenke liebt ja eh so gut wie jeder. Wenn es dann auch noch etwas ist, was er direkt gebrauchen kann oder wofür er direkt eine Verwendung findet, ist das Geschenk umso besser. Aber seien wir mal ehrlich, wer kennt schon deinen Bruder sooooo gut wie DU? Eigentlich ja niemand, weil kaum einer jemals so viel Zeit mit ihm verbringen kann, wie du es bis jetzt schon getan hast. Geschwister gehen durch dick und dünn. Klar, kommt es auch mal zum Streit zwischen euch, aber lieb habt ihr euch doch eigentlich trotzdem immer. Und weil Du ihn ja selbst am besten kennst, haben wir dir zig Geschenkideen für deinen Bruder zusammengestellt – von abenteuerlustig über witzig, praktisch oder Zeit zu zweit.

Und in einem sind wir uns sicher: Dein Bruder wird sich sehr über dein Geschenk freuen und du ihn damit glücklich machen (hoffentlich!).

Welches Geschenk für meinen Bruder?

1. 6-in-1 Kugelschreiber

Dein Bruder ist total praktisch veranlagt? Alles, was ihm irgendwie nützlich und zugleich simpel erscheint, landet in seiner Wohnung? Perfekt, dann ist dieses Geschenk genau das Richtige für deinen Bruder. Der 6-in-1 Kugelschreiber ist eine beliebte Geschenkidee für Männer, denn es ist mehr als einfach "nur" ein Kugelschreiber. Er besitzt neben der Schreibfunktion, einen Touchpen, eine Wasserwaage, eine Lineal-Skala, vier Kugelschreiber-Minen und zwei kleine Schraubendreher (Kreuzschlitz und Schlitz). Mit diesem Geschenk kann dein Bruder sicherlich etwas anfangen!

2. Handwerker-Magnetarmband

Diese Geschenkidee klingt für die ein oder andere sicherlich merkwürdig, sie ist in Wirklichkeit aber ein super praktisches Geschenk für den Bruder. Denn ein Handwerker-Magnetarmband ist ein tolles Gadget, das beim Handwerkern nicht fehlen sollte. Warum? Die Nägel, Schrauben und Co. werden vom Magnetarmband gehalten. Nicht-magnetische Teile können in einer der beiden Taschen am Armband einen Platz finden. So spart dein Bruder jede Menge Zeit, denn die Materialien hat er direkt parat und nicht im Handwerkskoffer.

3. Stylischer Ledergürtel

Affiliate Link -29% Amazon-Bestseller: Tommy Hilfiger Ledergürtel, unterschiedliche Farben und Größen Jetzt shoppen 28,33 € 39,90 €

Ständig zieht sich dein Bruder die Hose hoch? Der alte Gürtel wird nicht mehr getragen? Perfekt, spätestens dann ist es Zeit für einen neuen Gürtel. Der Herren-Ledergürtel von Tommy Hilfiger ist der Bestseller in seiner Kategorie. Er sieht sowohl stylisch als auch edel aus und in verschiedenen Farben bekommst du das Geschenk für deinen Bruder auch noch.

4. AirPods-Hülle

Als Geschenk für deinen Bruder hast du dir eher etwas kleines, aber praktisches vorgestellt? Ist er glücklicher Besitzer von AirPods? Dann ist diese stoßfeste Silikonhülle mit LED-Licht unsere Geschenkidee für dich. Du entscheidest dabei, ob es die Hülle mit oder ohne robusten Karabiner sein soll und welche Farbe am besten zu ihm passt.

5. Bierbrauset

Affiliate Link Amazon-Bestseller: Bierbrauset zum Selberbrauen Jetzt shoppen 39,90 €

Wenn das alles noch keine geeigneten Geschenke für deinen Bruder waren, dann ist es sicher dieses Bierbrauset zum Selberbrauen. Im Set enthalten sind fünf Liter Pils, die innerhalb von sieben Tagen fertig gebraut und bereit zum Abzapfen sind. So einfach kann dein Bruder zum Braumeister werden! Na dann, Prost!

6. Whisky-Tasting

Zu einem schönen Tag kann auch dieses Geschenk bei deinem Bruder beitragen: ein Whisky-Tasting. Dabei lernt er die Geschichte des Whiskys und wichtige Grundlagen über die Herstellung kennen. Natürlich kommt er dort auch nicht an einer hochwertigen Verkostung vorbei.

7. Alpaka-Wanderung

Für deinen Bruder darf es gern mal ein etwas anderes Geschenk sein? Wenn das so ist, wäre eine Alpaka-Wanderung unsere Geschenkidee für dich. Das hat er bestimmt noch nicht gemacht – und falls doch, dann warst du vielleicht nicht mit dabei?! Deshalb kommst du jetzt bei deinem Geschenk auch einfach mit. Damit machst du deinem Bruder sicher eine große Freude und für weitere schöne Geschwistermomente sorgst du obendrein. Perfekt also!

8. Segelfliegen

Luft ist das Lieblingselement deines Bruders? Von allem, was sich dort auch nur irgendwie bewegt, ist dein Bruder total fasziniert? Super, dann kommt Segelfliegen als Geschenk für deinen Bruder sicher gut an. Hoch oben in der Luft kann er voll und ganz die atemberaubenden Ausblicke genießen und alles um sich herum vergessen. Damit kommt er garantiert aus seinem Alltagstrott heraus!

9. Paintball

Unsere nächste Geschenkidee: Paintball. Das Mannschaftsspiel, in dem Konzentration, Taktik und Teamgeist verlangen werden, hat es bei vielen Männern bereits ins Herz geschafft. Bei deinem Bruder auch? Schnelligkeit und Zielstrebigkeit zahlen sich aus und verhelfen zum Sieg. Ein buntes Vergnügen, das die Männer mal so richtig auspowert. Spaß inklusive!

10. Erlebnis-Box

Du suchst ein individuelles Geschenk für deinen Bruder, da du leider so gar nicht einschätzen kannst, worauf er am meisten Lust hätte? Kein Grund zur Sorge, schließlich gibt es diese coole Erlebnis-Box und in der stecken jede Menge tolle Erlebnisse, aus denen er selbst wählen kann. Hier wird wirklich jeder fündig – und ganz bestimmt auch glücklich.