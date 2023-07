von Natalja Fischer In deinem Freundes- oder Familienkreis hat sich Nachwuchs angekündigt? Wir haben einige passende Geschenke für werdende Väter herausgesucht, über die sich der baldige Papa ganz bestimmt freut.

Neun Monate Vorfreude und Vorbereitungszeit: Werdenden Eltern steht ein neuer Lebensabschnitt bevor. Wenn du einem Freund, Arbeitskollegen oder deinem Bruder zu diesem Anlass eine Freude bereiten willst, haben wir hier passende Geschenkideen für dich gesammelt. Ob Bücher mit wertvollen Tipps für die Zeit mit Baby, nützliche oder lustige Dinge – hier kannst du dich inspirieren lassen. Viel Freude beim Verschenken!

Ratgeber für werdende Väter

Der baldige Papa möchte sich bestmöglich über die Zeit der Schwangerschaft, die Geburt und die ersten Tage und Woche mit Baby informieren? Dann ist ein Ratgeber genau das Richtige! Es gibt diverse informative und ansprechend gestaltete Ratgeber für werdende Eltern und auch explizit für werdende Väter auf dem Markt. Der Bestseller "Papa, sei bereit" gibt Tipps zu allen Themen rund um Schwangerschaft und das erste Jahr mit Kind. In einem Bonusteil erfährt der baldige Papa außerdem, was zur Erstausstattung des Babys gehört, welche wichtigen Termine im ersten Jahr anstehen und wie Kindergeld, Elternzeit und die Geburtsurkunde richtig beantragt werden.

Windeltorte

Eine Windeltorte ist ein beliebter Geschenke-Klassiker zur Geburt, kann aber auch schon vorab geschenkt werden. Nützlich ist das Geschenk auf jeden Fall, denn Windeln können frischgebackene Eltern nie zu viele haben. Einfach eine XXL-Packung davon zu verschenken, wirkt aber lieblos. Stattdessen kannst du die Windeln zu einer sogenannten Windeltorte oder einem beeindruckenden Kunstwerk auftürmen – der Kreativität sind keine Grenzen gesetzt und im Internet finden sich diverse Bastelanleitungen. Für weniger handwerklich Begabte gibt es auch die Möglichkeit, hübsche Windeltorten zu kaufen.

Tragetuch für das Baby

Damit der werdende Vater das Neugeborene auf alle möglichen kleinen und großen Abenteuer mitnehmen kann, ist ein Tragetuch ein nützliches Geschenk. So kann Papa sein Kind ganz nah bei sich haben und hat dennoch die Hände frei für tägliche Aufgaben. Tragetücher gibt es in unterschiedlichsten Ausführungen. Das Tuch sollte Stabilität und Sicherheit bieten und aus hautfreundlichem Stoff sein.

Babykleidung

Auch eine schöne Geste ist es, die werdenden Eltern mit einem Geschenk für das Kind zu überraschen, zum Beispiel mit Babykleidung. Sich vorzustellen, wie die kleine Tochter oder der kleine Sohn bald in dem Mini-Body aussehen wird, steigert garantiert die Vorfreude bei den werdenden Eltern. Auch schön: klitzekleine Socken für Babyfüße lassen die Herzen werdender Eltern mit Sicherheit höher schlagen. Achte beim Kauf darauf, einen hautfreundlichen und atmungsaktiven Stoff zu wählen.

Bedruckte Tasse

Eine Tasse mit einem witzigen Spruch ist ein Geschenke-Klassiker und sorgt beim Beschenkten für täglich gute Laune am Frühstückstisch oder im Büro. Für werdende Papas gibt es diverse Sprüche-Tassen im Angebot wie zum Beispiel "Papa 2021 Loading" oder "The Walking Dad". Wer es ein bisschen persönlicher möchte, kann auch einen individuellen Spruch, Fotos oder Bilder auf eine schlichte Tasse drucken lassen und sorgt damit bestimmt für große Freude.

Bedrucktes T-Shirt

Was für Tassen gilt, gilt auch für Shirts oder Hoodies: Ein lustiger passender Aufdruck sorgt für Vorfreude und gute Laune bei den werdenden Eltern. Personalisiere das Kleidungsstück oder wähle aus dem breiten Angebot der Papa-T-Shirts. Das Modell "Papa Loading 2021" gibt es zum Beispiel in allen Farben und Größen und ist außerdem auch in einer Version für werdende Mamas erhältlich.

Babytagebuch

Darüber freut sich nicht nur der zukünftige Papa: In einem Babytagebuch können die Eltern die schönsten Momente aus dem ersten Lebensjahr ihres Babys festhalten. Die ersten Schritte, das erste Wort – in einem Babytagebuch ist Platz für Anekdoten, Notizen und Fotos zur Erinnerung. Wenn das Kind groß ist, wird es sich das Buch bestimmt auch gerne anschauen.

Wundertüte

Wundertüten sind immer eine witzige Geschenkidee. Es gibt Wundertüten zu unterschiedlichsten Anlässen – auch eine für werdende Eltern ist dabei! Diese enthalten lustige und nützliche Kleinigkeiten für die Beschenkten. Um dem Geschenk eine etwas persönlichere Note zu verleihen, öffne die Tüte vorsichtig auf der Unterseite und füge noch etwas Individuelles wie einen Gutschein oder einen Brief hinzu.

Rubbelkalender

Jeden Tag wird ein neues Feld mit Tipps und Infos zur Babyentwicklung, erstaunlichen Fakten und wertvollen Tipps freigerubbelt. Der Kalender besitzt Felder für die Zeit von der 5. bis zur 38. SSW und die Inhalte sind genau auf den Schwangerschaftsverlauf abgestimmt. So lernt man Tag für Tag dazu. Schwangerschaftskalender gibt es in unterschiedlichen Farben und Designs.

Erste-Hilfe-Kit

Eine Erst-Hilfe-Box kann man für den werdenden Vater, die werdende Mama oder beide Elternteile zusammenstellen. Die Box kann nützliche und lustige Dinge enthalten wie zum Beispiel Schokolade, Süßigkeiten, Schlafmaske, Tee, einen Anti-Stress-Ball… Es gibt fertig zusammengestellte Boxen zu kaufen. Persönlicher ist es natürlich, selbst eine solche Box selbst zu designen und zu befüllen.