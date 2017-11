Häkelpullover für Kinder selbermachen - so geht's!

GRÖSSE 110/116 • 122/128 • 134/140

Die Angaben für die kleine Größe stehen vor den Klammern, für die größeren Größen in den Klammern, jeweils durch Schrägstriche getrennt. Steht nur eine Angabe, gilt sie für alle Größen.

MATERIAL: Garn von Lang Yarns, Qualität "Carpe Diem" (70% Schurwolle, 30% Alpaka, Lauflänge ca. 90m/50g): 300(350/350) ginGrau Nr. 305, 150 (200/200) g in Rosé Nr.148 und 50(100/100) ginPink Nr. 66.

Eine Häkelnadel 8



Pullover häkeln - so geht's!

GRUNDMUSTER: Stb häkeln. Beim Wenden das1.Stb durch 2 Luftmer setzen. Bei jedem Farbübergang in Pink 1R feste M häkeln,dabei mit 1 Luftm wenden und in Hinrnurinden hinteren Maschenteil, in Rückrnurinden vorderen Maschenteil der M der Vorreihe einstechen.

MASCHENPROBE: Im Stb-Muster: 14 M und 8 R = 10cmx10cm.

MUSTERFOLGE: 1 R feste MinPink, 17(18/18) R Stb in Rosé,1 R feste MinPink, 9(10/11)R Stb in Grau, 3 R feste MinPink und 9(10/11)R Stb in Grau häkeln.

RÜCKENTEIL: 51 (57/63) Luftmund 1 Wende-Luftmin Pink anschlagen, dann in der Musterfolge häkeln. In ca. 28 (30/33) cm Höhe, nach 5 (6/8)RinGrau, für einen Ärmel mit einem neuen Faden 49(53/58) Luftm neuanschlagen, die 51(57/63) Stb häkeln und für den 2. Ärmel noch 49(53/58) Luftmneuanschlagen = 149(163/179) M. Dann über alle Min der Musterfolge häkeln.

In ca. 40 (43/46) cm Höhe, nach 5 (6/7) R in Grau, für die Schulterschrägungen*am Anfang der R mit 4 Kettm 4 (5/6) Stb übergehen, dann 5(6/7) feste M häkeln; bis 9 (11/13) M vor Ende der RStb häkeln, dann 5(6/7) feste M häkeln und die letzten 4(5/6) Mun bearbeitet lassen. Wenden und ab*noch 3x wiederholen. Dann die Arbeit beenden.

VORDERTEIL: Wie das Rückenteil häkeln.

AUSARBEITUNG: Die Teile spannen und unter feuchten Tüchern trocknen lassen. Die Schulter und oberen Ärmenähte schließen, dabei für den Halsausschnitt die mittleren ca.16(18/18) cm offenlassen. Dann die Ärmel- und Seitennähte schließen. Um den Halsausschnitt sowie um die unteren Ärmelkanten je 1 R feste M in Pink häkeln.

Die passende Ringelmütze dazu!

KOPFUMFANG 40–44 CM • 44–48 CM

Die Angaben für die kleine Größe stehen vor den Klammern, für die größere Größe in den Klammern. Steht nur eine Angabe, gilt sie für beide Größen.

MATERIAL: Garn von Lang Yarns, Qualität "Carpe Diem" (70% Schurwolle, 30% Alpaka, Lauflänge ca. 90m/50g): Je 50g in Pink Nr.66, Grau Nr. 305 und Rosé Nr. 148. Ein Nadelspiel 5,5 sowie eine Wollnadel.

GLATT RE: In Rd nur re M stricken.

MASCHENPROBE: 16 M und 22 Rd = 10 cm x 10 cm.

STREIFENFOLGE: *6 Rd in Pink, je 2 Rd in Grau, Rosé und Grau, ab * wiederholen.

MÜTZE: 64(72) Min Pink anschlagen, die M auf 4 Nadeln des Nadelspiels verteilen = je 16(18) M. Nun glatt rein der Streifenfolge stricken. Inca.17(19) cm Höhe die Abnahmen beginnen. Dafür bei der 1.und bei der 3. Nadel 1 M stricken, dann 1 Mre abheben, 1 Mre stricken und die abgehobene M überziehen; bei der 2. Und bei der 4. Nadel bis 3 M vor Ende der Nadelstricken, dann 2 Mre zusammenstricken und die letzte M stricken.

Diese Abnahmen in jeder 2. Rd noch 3(4)x wiederholen = 48(52) M insgesamt. Noch 1 Rd stricken, dann die 24(26) M der 1. und 2. Nadel über die 24 (26) M der 3. und 4. Nadel legen und die M mit Maschenstichen verbinden oder die M abketten und die Naht schließen. Gesamtlänge = ca. 20,5(22,5) cm.