Zum Schlapplachen: Die besten Kinderwitze

Die besten Kinderwitze zum Durchklicken! Im Spukhaus Ein Mann geht in ein Hotel und fragt: "Ist hier noch ein Zimmer frei?"

Der Vermieter sagt: "Ja, aber da spukt es."

Der Mann nimmt das Zimmer trotzdem. Abends geht er auf die Toilette, dann hört er eine Stimme rufen: "Ich sitze unter Dir und möchte Blut von Dir!" Da rennt der Mann erschrocken weg. Am nächsten Tag kommt seine Frau ins Hotel und fragt: "Ist hier noch ein Zimmer frei?" Der Vermieter sagt: "Ja, aber da spukt es". Die Frau nimmt das Zimmer trotzdem. Abends geht sie auf die Toilette, dann hört sie eine Stimme rufen: "Ich sitze unter Dir und möchte Blut von Dir!"

Da rennt sie erschrocken weg. Am nächsten Tag kommt das Kind der beiden ins Hotel und fragt: "Ist hier noch ein Zimmer frei?" Der Vermieter sagt: "Ja, aber da spukt es." Das Kind nimmt das Zimmer trotzdem. Abends geht es auf die Toilette, dann hört es eine Stimme rufen: "Ich sitze unter Dir und möchte Blut von Dir!"

Darauf sagt das Kind: "Ich sitze über Dir und brauche Klopapier!"

Der alte Mann "Mama, kannst du mir 50 Cent geben für einen alten Mann?" "Ja, gern, Heini, es freut mich, dass du einem alten Mann helfen willst. Wo ist er denn?" "Er steht nebenan vor dem Kaufhaus und verkauft Eis." Fritzchen und der Laufstall Klein-Fritzchen ist unterwegs zum Dachboden. Dort angekommen, sieht er den alten Laufstall, in dem er selbst als Baby oft gekrabbelt ist. Er stürmt wieder runter und ruft: "Mami, Mami, wir kriegen bald ein neues Baby!" "Wie kommst Du denn darauf?" fragt die Mutter erstaunt. Fritzchen: "Na, die Falle ist doch schon aufgestellt!" Scherzfrage Was ist das Gegenteil von Japan?

Neinpan! Fritzchen am Telefon Bei Familie Müller klingelt das Telefon. Fritzchen meldet sich: "Hallo?"

"Hallo, hier spricht Herr Meier. Ist Deine Mama da?" "Ja." "Kann ich sie mal sprechen?" "Nein, die ist gerade beschäftigt." "Ist Dein Papa da?" "Ja." "Kann ich den mal sprechen?" "Nein, der ist gerade beschäftigt." "Ist sonst jemand da?" "Ja, die Polizei." "Kann ich einen der Polizisten sprechen?" "Nein, die sind gerade beschäftigt." "Ist sonst jemand da?" "Ja, die Feuerwehr." "Kann ich einen der Feuerwehrmänner sprechen?" "Nein, die sind gerade beschäftigt." "Ja zum Donnerwetter! Was treiben die denn alle!?" "Die suchen mich!"

Scherzfrage Was macht 7 x 7?

Ganz feiner Sand.

Im Auto mit Papa Der vierjährige Ben darf mit Papa eine lange Autofahrt mitmachen. Abends zu Hause fragt die Mutter: "Na, ihr beiden, wie war es denn?" Der Kleine total begeistert: "Ganz toll! Wir haben zwei Hornochsen, einen Knallkopp, sechs Armleuchter und einen Vollidioten überholt."

Scherzfrage Wozu braucht der Polizist eine Schere? Um Einbrechern den Weg abzuschneiden. Max und das Kälbchen Fragt der Bauer den kleinen Max: "Möchtest du wissen, wie ein Kälbchen auf die Welt kommt?" "Oh ja!" "Also, als erstes sind die Vorderbeine draußen, dann kommen Kopf und Schultern, dann der Körper und schließlich die Hinterbeine." Fragt Max: "Und wer bastelt dann daraus die Kuh?" Fritzchen und der Eisbär Lehrerin: "Warum ist ein Eisbär weiß?"

Fritzchen: "Wäre er rot, würde er ja Himbär heißen."

Scherzfrage Wie nennt man einen Bären, der schreiend auf einer Kugel sitzt? KugelschreiBÄR. Fritzchen und die Strafe Fritzchen fragt seinen Klassenlehrer: "Herr Lehrer, kann man für etwas bestraft werden, was man nicht getan hat?" "Natürlich nicht. Das wäre ungerecht." "Gut", sagt Fritzchen. "Ich habe meine Hausaufgaben nicht gemacht!" Scherzfrage Was essen Autos am liebsten?

Parkplätzchen. Gespenster auf Jobsuche Treffen sich zwei Gespenster. Sagt das erste: "So, hast du jetzt den Job im Restaurant bekommen?" Sagt das andere: "Ja." Fragt das erste wieder: "Als Kellner?" Das andere antwortet: "Nein, als Tischtuch!" Die kaputte Vase Paul zerscheppert in der Wohnung seines Onkels eine große Vase. Der erblasste Onkel stammelt: "Die Vase war aus dem 17. Jahrhundert!" Darauf Paul erleichtert: "Gott sei Dank, ich dachte schon, sie sei neu". Scherzfrage Was ist weiß und kriecht den Berg hinauf? Eine Lawine mit Heimweh. Schülerwitz: Monitor Der Deutschlehrer fragt seine Schüler: "Wer kann mir sagen, ob es der Monitor oder das Monitor heißt?"

Fritzchen antwortet: "Eigentlich heißt es DER Monitor. Aber wenn Moni beim Fußball ein Tor schießt, heißt es DAS Monitor." Scherzfrage Wo wohnen Katzen? Im Miezhaus! Neues Fahrrad "Hallo, Ute! Wie geht dein neues Fahrrad?" "Mein neues Fahrrad geht nicht, es fährt." "Und wie fährt es?" "Es geht."

Im Bus Eine Oma zeigt dem Busfahrer die Fahrkarte. "Das ist ja eine Kinderfahrkarte, meine Dame!” stellt der Busfahrer fest. Sagt die Oma: "Da können sie mal sehen, wie lange ich auf diesen Bus gewartet habe!” Rolltreppe mit Hund Schild in der U-Bahn-Station: "Auf der Rolltreppe müssen Hunde getragen werden!"

Passant: "Und wo bekomme ich jetzt auf die Schnelle einen Hund her?" Scherzfrage Welches Gebäck weiß auf alles eine Antwort?

Der Google-Hupf! Flachwitz mit Schafen Treffen sich zwei Schafe auf der Wiese. Sagt das erste: "Mäh." Sagt das zweite: "Mäh doch selber." Stimmen Klein-Erna: "Frau Doktor, ich höre immer Stimmen, sehe aber niemanden." Ärztin: "Wann passiert das denn?" Klein-Erna: "Immer, wenn ich telefoniere." Scherzfrage Wie nennt man einen Bumerang, der nicht zurückkommt?

Stock Zauberwort Max sitzt am Frühstückstisch und will die Marmelade haben. Seine Mutter fragt: "Wie heißt das Zauberwort mit zwei "t"? Max: "Flott?"

Kinder, kennt ihr den?

Kinder lieben Witze. Und sie lieben es, Witze zu erzählen. Sie können ganze Autoreisen damit verbringen, einen Witz nach dem anderen aufzusagen – und gerne auch immer wieder die gleichen. Im Gegensatz zu uns Erwachsenen stört es sie nämlich überhaupt nicht, wenn sie die Pointe mit Oma und der Bananenschalte schon kennen. Sie können sich trotzdem immer wieder darüber schlapplachen.

Wann verstehen Kinder überhaupt Witze?

Humor haben viele Kinder natürlich schon als Babys (zum Beispiel wenn Papa eine lustige Grimasse macht). Sobald sie sprechen gelernt haben, kichern sie aber auch über Sprachwitz (etwa über verdrehte Worte oder Ähnliches). Richtige Witze mit Pointe werden für sie im Kindergarten-Alter interessant, also ab etwa vier Jahren: Die Kinder hören, meistens von älteren Kindern, die ersten einfachen Witze und erzählen sie natürlich weiter.

Den größten Spaß an Witzen haben in der Regel Grundschüler und Erstleser – da sie nun auch endlich lesen können, finden sie ständig neues Witze-Material etwa in Kinderzeitschriften oder in Witze-Büchern. Besonders beliebt sind bei ihnen dann natürlich die Schülerwitze, die sie gut auf den eigenen Alltag übertragen können.

Haben Kinder einen anderen Humor als Erwachsene?

Viele Witze, über die Kinder kichern wie verrückt ("Und Fritzchen versteht: 'Fasst mir an die Busen, fasst mir an die Busen! Hahahahaha!") lösen bei Erwachsenen gerade mal ein müdes Lächeln aus. Tatsächlich haben kleine Kinder noch einen anderen Humor als die Großen. Oft bringt sie schon der Akt des Witzeerzählens selbst so zum Lachen, dass die lustige Pointe eher untergeht oder ganz vergessen wird. Am Anfang ist es also auch die soziale Komponente, die Kinder am Witzeerzählen reizt: Sie merken, dass sie andere mit ihrem Witz fesseln können, dass man ihnen zuhört – und im besten Fall am Ende alle zusammen lachen.

Neben dem groben Unfug haben vor allem Tabuthemen komisches Potenzial bei Kindern, so der Germanist und Humorexperte Stefan Hauser gegenüber T-Online : "Bei den Jüngeren - wie bei meinem Sohn - ist das der Fäkalhumor, also alles mit Pipi, Kacka und all diese Geschichten. In einem Alter so ab acht bis zehn Jahren kommen die sexuellen Tabubereiche ins Spiel. Dann zeigt sich auch, wie sich die Freude am Verstoß gegen Logik und Normen langsam bemerkbar macht."

Hoch im Kurs stehen bei Kindern aber auch einfach Scherzfragen und so genannte Flachwitze. Je absurder die Pointe, desto größer der Lachflash danach.

Wo findet man gute Kinderwitze?

Ihr könnt die immer gleichen Witze am Esstisch nicht mehr hören? Dann empfehlen wir euch Witzebücher (zum Beispiel "Mein dickes Witzebuch" von ars edition oder "Die schönsten Kinderwitze und Rätsel für Erstleser" von Der Bücherbär, Arena Verlag). Witzebücher haben den Vorteil, dass Grundschüler gleichzeitig das Lesen üben, wenn sie darin schmökern.

Eine gute Quelle für lustige Kinderwitze ist natürlich auch das Netz. Kinderseiten wie Spick oder Witzeseiten wie Witzepause.com oder Programmwechsel.de sammeln die schönsten Witze ihrer Leser.

Ihr könnt natürlich auch Witze selbst erfinden - am besten zusammen mit euren Kindern! Scherzfragen nach dem Muster "Was ist rot und klebt an der Scheibe? - Ein Saugnapfel!" kann man sich recht einfach selbst ausdenken. Und eure Kinder werden noch mehr Spaß daran haben, sie zu erzählen. Und nochmal, und nochmal, und nochmal ...

Videoempfehlung: