Mama, wir hauen ab! Die schönsten Kurztrips für Mütter und Töchter

Wann seid ihr das letzte Mal mit eurer Mutter weggefahren, nur ihr beide? Wir vermuten: Es ist schon richtig lange her! Wir nehmen uns zwar gerne und oft die Zeit, "mit den Mädels", also unseren Freundinnen, zu verreisen. Aber für die Mama – ja immerhin einen der wichtigsten Menschen in unserem Leben – tun wir das eigentlich viel zu selten.

Dabei ist eine Reise eine großartige Gelegenheit, um sich mal wieder in Ruhe zu unterhalten, näher zu kommen und einfach gemeinsame Zeit zusammen zu genießen. Ob zum Muttertag oder auch mal einfach so.

Wir haben in dieser Strecke einige tolle Tipps für Kurztrips zusammengetragen, da ist bestimmt für jede Mama und jeden Geldbeutel was dabei. Viel Spaß!