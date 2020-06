Was kommt in die Schultüte? 30 tolle Ideen

Die Einschulung – das Großereignis

Es ist so weit. Aus dem Kitakind wird ein Schulkind. Eine riesige Veränderung für die ganze Familie. Und ein Ereignis, das Planung bedarf – mehr oder weniger. Der Einschulungstag hat inzwischen das Veranstaltungsvolumen einer Oscar-Verleihung angenommen. Schulleiter weisen vorausschauend auf eine begrenzte Teilnehmerzahl in Aulen hin (Mutter, Vater, Geschwister, Oma und Opa werden toleriert, der Rest der geladenen Verwandtschaft darf erst zum anschließenden Mittagessen im Restaurant kommen. Kleiner Hinweis am Rande für alle, die Freude an solchen Großereignissen haben: Mindestens 4 Monate vorher die Tischreservierung vornehmen…). Natürlich wird auch der Schultüte eine nicht unwesentliche Bedeutung zugewiesen – schließlich ist sie ganz nah dran am stolzen ABC-Schützen.

Affiliate Link -12% Goldbuch: Eulen-Schultüte, mit farbigem Filzverschluss Jetzt shoppen 7,20 € 8,20 €

Was kommt in die Schultüte?

Sie ist groß – es passt tatsächlich Einiges hinein. Kein Wunder, dass sich Eltern fragen, womit man die Schultüte füllen kann. Unser Tipp für alle, die ihrem Kind das Tragen erleichtern wollen: Die kleinen Geschenke darf das Schulkind morgens zu Hause auspacken – und nimmt die leere Schultüte mit zur Schule (das freut später auch die Eltern, in deren Hand sie landen wird).

Du möchtest eine Schultüte basteln? Dann lass dich von tollen Ideen auf BRIGITTE.de inspirieren.

Ein Beitrag geteilt von Little Foshi (@littlefoshi) am Mai 30, 2018 um 1:35 PDT

Du suchst nach Inspiration für Geschenke zur Einschulung?

Wir haben 30 Ideen, die uns in die Tüte kommen:

Affiliate Link Bestseller: Ergobag, ergonomischer Schulrucksack mit Hüftgurt und größenverstellbarem Rückenteil, 6-teiliges Set Jetzt shoppen 249,00 €

Ein Beitrag geteilt von Glücksschmiedin (@diegluecksschmiedin) am Mai 27, 2018 um 10:03 PDT

Statussymbol Schultüte? Was 2020 in der Tüte steckt

Die Schultüte hat in den letzten Jahren – genau wie der Tag der Einschulung – an Bedeutung gewonnen. Befragungen haben ergeben, dass es Eltern wichtig ist, dass auch die Schultüte demonstriert: Wir haben investiert. Und das sieht dann in den einzelnen Bundesländern Deutschlands so aus: In Thüringen geben Eltern rund 80 Euro für die Befüllung der Schultüte aus, in Bayern rund 67, in Niedersachsen etwa 50 und in Hamburg 35 Euro. Die durchschnittliche deutsche Schultüte enthält übrigens rund 60 Euro.