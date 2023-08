von Julia Gerbeth Hast du dich schon immer gefragt, welche Figur dir am meisten ähnelt – Harry, Ron oder Hermine? Dieser Harry Potter-Charaktertest gibt dir die Antwort.

Alle Charaktere aus der Harry-Potter-Welt sind auf ihre Art und Weise einzigartig und liebenswert – okay, ausgenommen die sadistische Doloris Umbridge, in der wenig Gutes zu stecken scheint. Du möchtest herausfinden, welche Figur dir von ihrer Persönlichkeit am ähnlichsten ist? Dann mache unseren Harry Potter-Charaktertest und lass dich überraschen.

Wichtige Hauptcharaktere aus der Harry-Potter-Welt

Im Herzen des Harry-Potter-Universums stehen zahlreiche Haupt- und Nebenfiguren, von denen jede:r seine Tiefen, Geheimnisse und Entwicklungen hat. Harry Potter wächst in einer Welt auf, in der er sich seiner magischen Bedeutung erst bewusstwerden muss. Seine treuen Freunde, Hermine Granger mit ihrer beeindruckenden Intelligenz und der mutige und aufrichtige Ron Weasley sind stets an seiner Seite. Lord Voldemort, der Dunkle Lord, verkörpert die dunkelste Seite der Magie, während Albus Dumbledore als Mentor und Beschützer fungiert. Der ambivalente Severus Snape bewegt sich zwischen Freund und Feind und Figuren wie Sirius Black und Rubeus Hagrid bieten Harry Nähe und emotionale Unterstützung. Gegenspieler wie Draco Malfoy und Aufsteiger wie Neville Longbottom runden das Charaktergefüge ab.

Spannende Nebenfiguren der siebenteiligen Buchreihe

Neben den Hauptakteuren begeistert die Harry-Potter-Buchreihe durch ein Ensemble von Nebenfiguren, die mit ihren eigenen Geschichten und Persönlichkeiten glänzen. Luna Lovegood bringt mit ihrer träumerischen Art einen Hauch von Mystik und Wunder, während Dolores Umbridge mit ihrer süßlichen Bosheit für Gänsehaut sorgt. Kreacher, der widerspenstige Hauself, veranschaulicht die Konflikte und Spannungen in der Welt der magischen Bevölkerung. Das Geistermädchen Heulende Myrte erzählt leidvolle Geschichten aus den Winkeln von Hogwarts und die lebendige Nymphadora Tonks bricht mit Traditionen und zeigt, dass Magie vielfältig und unerwartet ist. Diese und viele andere Nebenfiguren bereichern die Welt von Harry Potter mit ihrer Einzigartigkeit und Komplexität.

