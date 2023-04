In welches Haus schickt dich der Sprechende Hut?

Hogwarts-Haus-Test In welches Haus schickt dich der Sprechende Hut?

von Julia Gerbeth Hast du dich als Harry-Potter-Leser:in schon immer gefragt, in welches der vier Häuser du gekommen wärst? Dann mache hier den Hogwarts Haus Test und stelle deine Persönlichkeit auf die Probe.

An der Hogwarts-Schule für Hexerei und Zauberei gibt es vier Häuser: Gryffindor, Ravenclaw, Hufflepuff und Slytherin. Jedes Haus hat seine eigene Geschichte und repräsentiert andere Eigenschaften. Welches davon in den kommenden sieben Jahren zu deiner "Familie" wird, hängt von deinem eigenen Charakter ab. Mache hier den Test und finde heraus, für welches Haus dich der Sprechende Hut auswählt.

Welche Hogwarts-Häuser gibt es eigentlich?

An deinem ersten Schultag in Hogwarts wirst du vom Sprechenden Hut in dein Haus eingeteilt. Jedes Haus hat seine Vorzüge und große Persönlichkeiten hervorgebracht. Um die Wahl ein wenig mitsteuern zu können, solltest du dich vorab ein wenig über die Häuser informieren. Folgende Eigenschaften stehen für Gryffindor, Ravenclaw, Hufflepuff und Slytherin.

Gryffindor: Gryffindor wurde von Godric Gryffindor gegründet und steht für Mut, Tapferkeit und Ritterlichkeit. Symbol von Gryffindor ist der Löwe, die Hausfarben sind Scharlachrot und Gold. Die Mitglieder dieses Hauses sind bekannt für ihren starken moralischen Kompass und ihre Bereitschaft, für das Richtige zu kämpfen. Einige der bekanntesten Gryffindors sind Harry Potter, Hermine Granger und Ron Weasley. Hufflepuff: Das Haus Hufflepuff wurde von Helga Hufflepuff gegründet und steht für Loyalität, Hingabe und harte Arbeit. Der Dachs ist das Symbol von Hufflepuff und die Hausfarben sind Gelb und Schwarz. Die Mitglieder dieses Hauses sind für ihre freundliche und hilfsbereite Natur bekannt und stets bemüht, Harmonie und Zusammenhalt innerhalb der Schulmauern zu schaffen. Zu den berühmten Hufflepuffs gehören Newt Scamander und Cedric Diggory. Ravenclaw: Das Haus Ravenclaw wurde von Rowena Ravenclaw gegründet und steht für Intelligenz, Weisheit und Kreativität. Der Rabe ist das Symbol von Ravenclaw, und die Hausfarben sind Blau und Bronze. Die Mitglieder dieses Hauses sind stolz auf ihre intellektuellen Fähigkeiten und streben danach, sich ständig weiterzubilden und neue Ideen zu erkunden. Luna Lovegood und Cho Chang sind bekannte Ravenclaws. Slytherin: Slytherin wurde von Salazar Slytherin gegründet und steht für Ehrgeiz, List und Führung. Die Schlange gilt als Symbol von Slytherin, die Hausfarben sind Grün und Silber. Slytherins sind bekannt für ihre entschlossene Natur, und sie sind darüber hinaus bereit, unkonventionelle Wege zu gehen, um ihre Ziele zu erreichen. Berühmte Slytherins sind Severus Snape, Draco Malfoy und Tom Riddle, auch bekannt unter dem Namen Lord Voldemort.

Du fragst dich, für welches der vier Häuser dich der Sprechende Hut auswählt? Dann mache den Hogwarts Haus Test und tauche ein in eine Welt der Magie und Zauberei. Stelle deine Persönlichkeit auf die Probe und beantworte unsere Fragen ehrlich. Vielleicht überrascht dich das Quiz am Ende sogar!