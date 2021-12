Eltern erzählen Das würde ich tun, wenn ich 24 Stunden in meinem alten Leben wäre

Mit der Geburt eines Kindes ändert sich der Alltag schlagartig. Man denkt anders, man verhält sich anders, man lebt anders. Schon mal überlegt, was ihr machen würdet, wenn ihr für einen Tag zurück in eurem kinderlosen Leben wärt?

Ein Tag kinderlos? Das kommt vielleicht zwischendurch mal vor, wenn die Kleinen bei Familie oder Freunden verbringen. Doch das Gefühl, sich einen Tag lang nur um sich selbst zu kümmern, das ist längst eine absolute Ausnahme geworden. Klar, schon vor der Geburt des Kindes wusste man, dass das Leben sich ändern würde: Man ist weniger flexibel, weniger spontan und bei jeder Entscheidung bezieht man nicht nur das eigene Wohl, sondern auch und vor allem das der Kinder mit ein.

Für manche Eltern ist dieser Lebenswandel weniger drastisch, andere erkennen sich selbst kaum noch wieder. Und wer kennt sie nicht: diese "Was wäre eigentlich, wenn..."-Gedanken. Was wäre eigentlich, wenn ich nie Kinder bekommen hätte? Was wäre, wenn ich früher oder später Mama oder Papa geworden wäre? Was wäre, wenn wir es bei einem belassen hätten? Auch wenn wir immer wieder zum Entschluss kommen, dass wir unsere Kinder für nichts auf der Welt eintauschen würden, stellen wir uns manchmal vor, wie es ohne sie wäre. Und das ist absolut in Ordnung.

In der Urbia-Community haben einige User:innen diskutiert: Was würdet ihr tun, wenn ihr die Chance hättet, für 24 Stunden zurück in eurem alten Leben zu sein? Schaut mal, was für interessante Antworten dabei herauskamen. Wir haben für euch ein paar Highlights zusammengestellt.

Was würdest du tun, wenn du für 24 Stunden zurück in deinem alten Leben wärst? 1 von 8 1 von 8 Eine Userin würde morgens ausschlafen und mit ihrem Mann Netflix-Serien schauen. Dann gegen 15 Uhr feststellen, dass es zu spät fürs Frühstück ist und sich fest vornehmen, die Chips beiseite zu legen und Mittagessen zu kochen. Dann gegen 16 Uhr die nächste Tüte Chips aufmachen und letztendlich Pizza bestellen. Danach würde sie aufstehen, duschen und Freunde treffen. Mehr 2 von 8 Eine andere Userin würde mit ihrer Freundin nach Prag fahren und auf dem Weg dorthin im Zug Sekt trinken. In Prag würde sie dann in Ruhe bummeln, essen gehen, noch mehr trinken und in einem Club tanzen gehen. Mehr 3 von 8 Oder wie wäre es hiermit? Früh aufstehen und in Ruhe das ganze Haus putzen. Dann als Belohnung mit Kaffee und Kuchen in den Garten setzen. Mehr 4 von 8 Oder wie wäre es hiermit? Früh aufstehen und in Ruhe das ganze Haus putzen. Dann als Belohnung mit Kaffee und Kuchen in den Garten setzen. Mehr 5 von 8 Aktiver war der Wunsch, eine spektakuläre Bergtour zu unternehmen, abends auf der Hütte zu essen und danach totmüde ins Bett zu fallen. Mehr 6 von 8 Schlafen, schlafen, schlafen, schlafen! Mehr braucht ei:ne ander:e User:in nicht. Mehr 7 von 8 Ein:e User:in mag zwar den Gedanken an einen Tag ohne Kinder, ist sich aber sicher, dass sie und ihr:e Partner:in sich schnell denken würden, wie langweilig doch das Leben ohne Kinder ist. Mehr 8 von 8 Eine ebenso aktive Vorstellung: Richtig früh aufstehen und Kajak fahren gehen, mit Tee aus der Thermoskanne den Sonnenaufgang beobachten und einfach die Stille und Einsamkeit genießen. Mehr

Eines fällt schnell auf: Die Vorstellungen sind ziemlich unterschiedlich. Für die einen kann es gar nicht aktiv genug sein, andere wünschen sich nichts sehnlicher als Schlaf. Die Vorhaben haben allerdings gemeinsam, dass sie mit Kindern oft nur schwer umsetzbar sind. Doch wir sind uns sicher: Nach diesem kleinen Gedankenspiel haben unser User:innen ihre Kinder sicher wieder liebevoll in ihre Arme geschlossen.

Dieser Artikel erschien ursprünglich bei ELTERN.de.