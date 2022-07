Diese Eltern-Comics auf Instagram haben eins gemeinsam: Sie zeigen den Eltern-Alltag auf eine ungemein lustige Weise.

Eltern-Comics auf Instagram gibt es zuhauf: Sie alle werfen einen augenzwinkernden – aber nicht weniger realen – Einblick in das Leben von frischgebackenen (oder nicht mehr ganz so frischgebackenen) Eltern. Wir haben einige Highlights zusammengesammelt und wünschen viel Spaß beim Lesen.

"So sieht es aus, wenn man einem Neugeborenen die Brust gibt."

Das Baby ist da – und es hat Hunger. Ständig. So ganz nebenbei versuchen Mütter dann noch selbst Nahrung aufzunehmen, ab und an etwas zu trinken, wenigstens das Gröbste zu putzen und vielleicht, ganz kurz, auch noch ein wenig Me-Time einzubauen. Es ist schon bewundernswert, wie viele Mütter zu diesem Multitasking in der Lage sind.

"Sei vorsichtig, sonst weint sie!"

"Als wäre es nicht genug gewesen, die Windeln der Zwillinge zu wechseln. Dämliche Puppen!"

Wie naiv wir doch manchmal sind, dass wir denken, die Zeit des Wechselns von Windeln endet mit einem bestimmten Alter unserer Kinder. Spätestens, wenn diese dann ihre Puppen haben – die heutzutage sogar pinkeln können – beginnt der ganze Spaß wieder von vorne.

Sicherlich, ein Abschluss, eine Beförderung und Gehaltserhöhung sind große Erfolgserlebnisse. Aber nur die Person, der es gelingt, drei Kleinkinder gleichzeitig zum Schlafen hinzulegen – und es irgendwie schafft, dass alle drei Kinder auch wirklich gleichzeitig schlafen – weiß, was Erfolg bedeutet.

Zwei Kinder, doppelter Spaß? Ja. Und in manchen Fällen auch doppelte Arbeit und halb so viel Schlaf.

"Ich kann es nirgendwo finden. Es ist einfach verschwunden!"

Kinder haben viele Qualitäten – nicht unbedingt, was das Suchen von Dingen angeht. Im Verlieren von Dingen sind sie dafür allerdings ungeschlagen.

An Wochentagen ist es an uns, unsere Kinder aus dem Bett zu bekommen – nicht immer ganz erfolgreich, nicht immer ohne Nörgeln und Gemecker. Am Wochenende dreht sich der Spieß um und so wird eben niemand jemals wieder ausschlafen. Auch okay!

Bei Toilettenpapier und der "korrekten" Anbringung der Rolle scheiden sich ja die Geister. Wie dieser Comic zeigt, haben wirklich alle unterschiedliche Vorstellungen davon, wie es auszusehen hat. Klarer Favorit: Papas Weg.

