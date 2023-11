Mental Load Humorvoller Comic macht Schluss mit Überforderung

Der unterhaltsame Ratgeber "Ich habe ja sonst keine Hobbys!" beleuchtet amüsant, was in Familien und Beziehungen seit langem schiefläuft. Mental Load im Alltag betrifft vor allem Frauen und Mütter, die nach wie vor hauptsächlich die Care-Arbeit in Familien und Beziehungen leisten. Die humorvollen Comics, Übungen und Tests bieten Lösungen und stoßen das Nachdenken an.