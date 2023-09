Mit diesen Tricks sorgen Qualleneltern für eine glückliche Kindheit

von Jenny Weber Dieser Elterntypus lässt Raum für das Kindsein – und macht Kinder selbstbewusst. Tatsächlich hat der Erziehungsstil einige Vorteile, aber nur, wenn du etwas Wichtiges beachtest.

Es gibt einen Erziehungsstil, der auf das komplette Gegenteil von dem setzt, was in der modernen Leistungsgesellschaft viele befürworten. Die sogenannten Qualleneltern halten nicht viel von Konkurrenzdenken, Disziplin und Leistungsdruck, wie es etwa Jiwa-Eltern mit ihrer sehr autoritären Erziehung tun.

Qualleneltern gelten als die Freigeister unter den Elterntypen. Was für sie bezeichnend ist: Sie lassen ihren Kindern Raum für das Kindsein. Leben sie damit etwa eine Art sanfte Revolution - und bringen womöglich die glücklicheren Kinder hervor?

Tatsächlich hat dieser Erziehungsstil einige Vorteile, aber nur, wenn du etwas Wichtiges beachtest.

So erkennst du Qualleneltern

Zunächst einmal der Überblick, was diesen Elterntypus ausmacht. Das Bild der Qualleneltern steht symbolisch für eine fließende und anpassungsbereite Form der Erziehung. Diese Merkmale werden Qualleneltern zugeschrieben:

Sie versuchen ihr Kind als die Person zu erkennen, die es ist. Indem sie viel zuhören und beobachten.

Sie geben ihrem Kind Raum, seine Gedanken und Gefühle wahrzunehmen und auszudrücken – und gehen dann darauf ein.

Diese Eltern legen großen Wert darauf, die Bedürfnisse ihres Kindes zu erkennen und anzuerkennen.

Sie lassen ihr Kind mitentscheiden, anstatt immer vorzugeben, was es zu tun hat. Das gilt beispielsweise für Hobbys. Qualleneltern würden ihr Kind nicht zwingen, weiter zum Gitarrenunterricht oder Fußballtraining zu gehen, wenn es das nicht mehr will. Sie nehmen Abstand von ihren eigenen (Wunsch-)Vorstellungen und schauen, welche Interessen ihr Kind ausleben möchte – und überhaupt mitbringt. Wenn der Sohn keinen Sport machen will, sondern lieber einen Zeichenkurs besucht, unterstützen sie das. Wenn das Kind nachmittags seine Ruhe braucht, um zu Hause Hörspiele zu hören, lassen sie das zu. Qualleneltern zwingen ihrem Kind nicht ihren Willen auf. Druck machen, liegt ihnen fern.

Sie bestehen nicht auf strikte Zeitpläne oder starre Regeln.

Qualleneltern finden ungeplante Freizeit wichtiger für ihr Kind als einen Terminplan voller nützlicher Aktivitäten.

Sie sehen viele Dinge, die anderen Eltern wichtig erscheinen, entspannt.

Qualleneltern sind extrem flexibel – eine Eigenschaft, die in gewissem Maße alle Eltern lernen müssen. Wer kennt es nicht, dass die Pläne, die sorgfältig für den Tag ausgearbeitet wurden, durch plötzliche Zwischenfälle, Stimmungsumschwünge oder Krankheiten über den Haufen geworfen werden müssen? Eben. Spontanes Eingehen auf die kindliche Gefühlswelt gehört also in gewissem Rahmen zum Elternrepertoire. Qualleneltern haben darin Meisterschaft erlangt. Sie passen sich an, wie die Qualle den Meeresströmungen.

Eine der wichtigsten Eigenschaften der Qualleneltern ist wahrscheinlich ihre gelebte Empathie.

Qualleneltern erobern die Kindheit zurück

Dieser Erziehungsstil wirkt auch deshalb wie eine sanfte Revolution, weil er in Zeiten, in denen vermehrt über Burnout im Kindesalter gesprochen wird und viele junge Menschen offenbar dem Druck von Schule, Eltern und Freizeitstress nicht mehr standhalten, ein wohltuendes Gegengewicht zu setzen scheint.

Die Vorteile für die Kinder liegen auf der Hand. Sie wachsen ohne Zwang auf, dürfen sich selbst nach ihren Interessen entfalten, ihre Bedürfnisse werden ernst genommen. Das stärkt die Autonomie und das Selbstwertgefühl. Kinder, die schon früh mitentscheiden, wie sie ihre Zeit verbringen, und die damit ein Stück Verantwortung für sich übernehmen, entwickeln eine hohe Entscheidungskompetenz.

Diese guten Eigenschaften geben Qualleneltern mit

Und das ist es doch, was im Leben und Berufsleben gefragt ist, oder? Ebenso wie die Fähigkeit zur Selbstfürsorge, indem man die eigenen Bedürfnisse wahrnimmt, anstatt sich fremdbestimmt anderen Erwartungen zu beugen. Gerade im Bereich New Work werden Selbstbestimmung und Entscheidungsfreude gefeiert. Qualleneltern fördern damit einen neuen Typus: Nämlich Menschen, die sich ihrer selbst bewusst sind, die wissen, was sie wollen, weil sie gelernt haben, auf sich zu hören. Kinder von Qualleneltern lernen bestenfalls:

Gute Kommunikation ihrer Bedürfnisse und Grenzen

Gelebte Empathie

Ein gutes Maß an Selbstliebe

Das Gefühl, wichtig zu sein

Den Mut, sich zu äußern und für sich einzustehen, unabhängig von Erwartungen anderer

Herausforderungen selbst zu meistern

Eine flexible Denkweise

Qualleneltern aufgepasst, das sind die Gefahren

Doch wie alle Erziehungsstile hat auch dieser Nachteile, vor allem, wenn keine gesunde Balance gelingt. "Während dieser Erziehungsstil das Selbstwertgefühl der Kinder steigert, kann es manchmal dazu führen, dass sie egoistisch und selbstgerecht werden", sagt die Psychologin Rachel Hoffman gegenüber "Scarymommy". "Es besteht auch das Risiko, dass diese Kinder in der Schule oder später im Beruf nicht so hart arbeiten, weil sie keine Maßstäbe gewohnt sind."

Zudem hätten Kinder von Qualleneltern mitunter Probleme, Grenzen zu akzeptieren, da sie zu Hause so selten mit dem Wort "Nein" konfrontiert seien. Zu den Nachteilen gehöre auch, dass dieser Erziehungsstil den Kindern zu viel abverlangen könne, bevor sie wirklich bereit dafür sind. Wer zu früh zu viel Autonomie erlebt, fühlt sich überfordert statt gefördert.

Die Leichtigkeit der Qualleneltern kann für Kinder also auch Nachteile mit sich bringen, wenn diese in Rückgratlosigkeit kippt. Die Eltern und ihre Werte sind nicht greifbar, wie eben auch Quallen schwer zu greifen sind. Außerdem werden sie hilflos von Strömung zu Strömung getragen, ohne die Richtung mitzubestimmen. Für ein Kind können solche Eltern belastend sein, weil dem Kind die Orientierung, Führung und somit Halt fehlen. Kinder brauchen Grenzen, um sich gesund zu entwickeln – und um gewisse Sozialkompetenzen zu erlangen.

Erziehungsstile: Finde deinen eigenen Weg

Es sollte also nicht darum gehen, Freiheiten zu gewähren, um Konflikte zu vermeiden. Qualleneltern müssen mitgestalten, vor allem durch aktives Zuhören, beobachten, Impulse setzen – und viel Kommunikation. Das Wichtigste bleibt bei allem Gerede über die verschiedenen Erziehungsstile immer: Finde deinen eigenen Weg, hör auf dein Gespür und entscheide selbst, was für dich, dein Kind und eure Familie der geeignetste Weg scheint.

Verwendete Quellen: Scarymommy.com, calmsage.com, safes.so, verywellfamily.com, parents.com