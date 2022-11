Allen Eltern ist das Wohlergehen ihres kleinen Schatzes wichtig. Tragen tut den Kleinen (und Großen!) gut. Und an die Umwelt sollte auch gedacht werden. All das kann die Ergobaby Aerloom Babytrage

Dank der anschmiegsamen Passform und einfachen Anwendung macht Tragen mit der Aerloom Babytrage noch mehr Spaß! Und diese Trage sieht einfach umwerfend gut aus. Das innovative FormaKnit-Material wurde erstmals von Ergobaby für Babytragen verwendet und garantiert für besonders komfortable Trageeigenschaften. Es ist dehnbar und anschmiegsam und gibt Stabilität und Stützung für Baby und Tragenden an den genau richtigen Stellen.

Ergobaby Aerloom Babytrage in Amber Coral © Ergobaby Europe

Nahezu nahtlos in einem Stück maschinengestrickt passt sich die Trage in allen drei Tragepositionen fast wie maßgeschneidert an Kind und Tragenden an. Dabei sorgen die eingearbeiteten Mesh-Zonen und das weiche Innenfutter aus Baumwolle für kuschelige Gemütlichkeit bei maximaler Atmungsaktivität. Mehr Komfort geht kaum. Das pflegeleichte Material besteht bis zu 87% aus recycelten Polyestergarnen. Jede Trage gibt so ca. 26 Plastikflaschen ein neues Leben.

Die super praktische, leichte, schöne und umweltfreundliche Aerloom Babytrage kannst Du hier gewinnen!

© Ergobaby Europe

Teilnahmeschluss ist der 05.01.2023.

Gewinn: 1x Ergobaby Aerloom Babytrage Formaknit Stretch – Amber Coral im Wert von 249,90€

Anbieter: Ergobaby Europe

