Am 12. Januar startet MISSION ULJA FUNK von Regisseurin und Drehbuchautorin Barbara Kronenberg bundesweit in den Kinos. Eine große Reise für Ulja - und ein spannendes Abenteuer für die ganze Familie.

Ulja lebt in einer deutschen Kleinstadt und hegt große Begeisterung für die Wissenschaft. Sie hat einen kleinen Asteroiden entdeckt, der in wenigen Tagen auf die Erde fallen wird. Mit ihrem Wissensdurst bringt sie jedoch regelmäßig ihre streng religiöse Oma Olga auf die Palme, bis diese eines Tages alles aus Uljas Leben verbannt, was mit Wissenschaft zu tun hat. Weil Ulja nun keine Möglichkeit mehr hat, den Asteroiden weiter zu verfolgen, heuert sie Henk, einen Jungen aus ihrer Klasse an, sie nach Belarus zu fahren. Zusammen machen sie sich auf eine weite Reise, um den Einschlag zu sehen. Ihnen dicht auf den Fersen: Oma Olga, der Rest der Familie, der Pastor und die halbe Gemeinde.

Stell Dir vor Du könntest den Sternenhimmel beobachten, während Du bequem auf der Couch sitzt. Mit einem SEGA Homestar FLUX-Heimplanetariumkann dieser Traum Realität werden. Dieser Sternenprojektor projiziert Sternenbilder lebendig und realistisch. Begib auch Du Dich wie Ulja auf eine spannende Sternen-Suche.

Teilnahmeschluss ist der 17.01.2023.

Gewinn: 1x Heimplanetarium von Sega Toys im Wert von 190 €

