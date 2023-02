Was liegt denn da im Osternest? Es ist superleicht, hat ein hohes Fassungsvermögen, eine ergonomische Rückenplatte und begeistert mit einem traumhaften Design. Dann kann es nur ein Schulranzen von GMT for Kids sein.

Intensives Suchen kennt man nicht nur an Ostern, auch die Suche nach dem richtigen Schulranzen dauert oft lang, denn sie will wohlüberlegt sein. Eltern legen Wert auf die Funktionen des Schulranzens, wohingegen die Kleinen sich eher für spannende Designs begeistern. Wie gut, dass es einen Schulranzen gibt, der beides kann. Der GMT Light ist perfekt für alle Grundschüler, denn ganz nach dem Motto „Knowledge should be easy to carry“ achtet man bei GMT darauf die Belastung optimal auf dem Rücken zu verteilen.

Die wichtigsten Funktionen sind: ein einteiliges, integriertes Rückenteil, S-förmige Schultergurte zur besseren Druckverteilung, individuell anpassbare Schließe auf Brusthöhe. Das, kombiniert mit leichtem, umweltfreundlichem Stoff, sind die Details, mit denen der praktische, superleichte Rucksack 30% der Belastungen von den Schultern der Kinder nimmt. Auch sind der Rucksack und das Zubehör so gestaltet, dass die Bedienung sicher und einfach für Kinderhände ist. Außerdem sorgen die großflächigen, reflektierenden Elemente für einen sicheren Schulweg.

GMT for Kids hat, wie der Osterhase, all diese Funktionen in einem wundervollen Design versteckt - damit hat die Suche ein Ende.

Alle Motive findest du auf www.gmtbags.com

Teilnahmeschluss ist der 20.03.2023.

Gewinn: 1x 6-teiliges Schulranzen Set „Dreamy Unicorn" im Wert von 219 €.

Anbieter: GMT for Kids

