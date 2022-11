Verwandle dein Wohnzimmer mit Let's Sing 2023 und Let’s Sing ABBA in eine Bühne! Singe alleine oder fordere deine Familie und Freunde zu einem Gesangsduell heraus, entweder online oder gemeinsam vor der Konsole.

Freu dich auf eine Titelliste, die es in sich hat!

Let's Sing 2023 bietet dir eine unvergleichliche Mischung aus aktuellen Hits und Klassikern verschiedener Genres. Bei der neuesten Version des gefeierten Karaoke-Spiels ist für jeden etwas dabei – die Tracklist umfasst 35 Songs, darunter Hits von deutschensprachigen Stars wie Marc Foster mit „Übermorgen“, Wincent Weiss mit „Wer wenn nicht wir“ und Beatrice Egli mit „Alles was du brauchst“, aber auch Chartstürmer von internationale Stars wie Ed Sheeran mit „Bad Habits“, Billie Eilish mit „Happier Than Ever“, Glass Animals mit „Heat Waves“ oder auch BTS mit ihrem unschlagbaren Ohrwurm „Butter“. Deine All-Time-Favourites kommen aber auch nicht zu kurz – von Avril Lavigne mit „Complicated“, Eiffel 65 mit „Blue (Da Ba Dee)“ bis hin zum Klassiker von Ben E. King mit „Stand By Me“, lässt Let’s Sing 2023 dein Karaoke Herz höher schlagen.

Oder feiere mit Let's Sing ABBA das umwerfende Comeback der schwedischen Pop-Giganten und wähle aus einer Sammlung von 31 ABBA-Super-Hits! Reise zurück in die gute alte Zeit von „Gimme! Gimme! Gimme!" und „Waterloo". Tanze gemeinsam mit deinen Freunden zu „Dancing Queen" und dem Musical-Hit „Mamma Mia" oder rocke mit „I Still Have Faith In You", dem Titelsong ihres brandneuen Albums, dein Wohnzimmer.

Let’s Sing 2023 und Let’s Sing ABBA sind jetzt für deine Nintendo Switch, PlayStation und Xbox erhältlich - auch als Version mit 2 USB-Mikrofonen. Mal kein Mikrofon zur Hand? Kein Problem! Mit der Let's Sing-App verwandelst du dein Smartphone im Handumdrehen in ein Mikrofon.

Nimm jetzt am Gewinnspiel teil und bereite dich auf deine nächste Karaoke-Party vor!

Der Gewinnversand ist nur innerhalb Deutschlands möglich.

Mehr Infos findest du hier:

https://letssing-2023.com/de-uk

https://letssingabba.com/de-at

P.S.: Dir fehlt noch eine passende Geschenkidee für Weihnachten? Überrasche deine Liebsten mit Let’s Sing 2023 und Let’s Sing ABBA!

Teilnahmeschluss ist der 31.12.2022.

Gewinn: 5x Let's Sing 2023 und 6x Let's Sing ABBA, jeweils inkl. 2 Mikrophonen im Wert von jeweils 59,99 €

Anbieter: Let’s Sing 2023 & Let’s Sing ABBA