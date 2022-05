Sven, Flo und Oli, gibt es jetzt etwas Neues: die Marke Von den Erfindern von ergobag,ven,lo undgibt es jetzt etwas Neues: die Marke sfoli . Mit vier Kinderschuhmodellen im Sneaker-Look sind Kids bereit für jedes Abenteuer.

Ich bin dann mal „veg“! Ob den Spielplatz unsicher machen, im Wald über Stock und Stein kraxeln, oder in den eigenen vier Wänden toben – mit den veganen stylishen Modellen von sfoli erleben Kinderfüße jeden Tag jede Menge Spaß und immer neue Abenteuer. Die Schuhe gibt’s in den Größen 30 bis 40 und in vielen farbenfrohen Designs. In ihnen steckt jede Menge Cleverness: Durch die besonders dünnen und flexiblen Sohlen haben die Füße direkten Kontakt zum Untergrund und maximale Bewegungsfreiheit.

© sfoli

Auch der natürlich geformte Zehenbereich unterstützt die Fuß-Entwicklung optimal. On top gibt es innovative Features – z. B. raffinierte Ideen für einfaches An- und Ausziehen oder den elastischen Klettverschluss. Und: Für sfoli ist es selbstverständlich, möglichst ressourcenschonend und fair zu produzieren. Mit dem „multi“ für Grip, Stabilität und Belastbarkeit, dem Everyday-Sneaker „sporti“, dem „sporti up“ für extra Stabilität oder dem Indoor-Schuh „comfi“ geht’s auf in jedes Abenteuer.

Teilnahmeschluss ist der 30.05.2022.

© sfoli

Anbieter: sfoli

Gewinn: 3 x einen Online-Gutscheincode zum Einlösen im Onlineshop im Wert von jeweils 90,-€

Jetzt mitmachen!