Schulranzen-Set SPACE von Step by Step

Dein Kind kommt dieses Jahr in die Schule? Dann haben wir den perfekten Schulranzen mit jeder Menge Stauraum und ausgezeichneter Ergonomie für Dein Kind. Step by Step macht’s möglich.

Mit dem SPACE Schulranzen-Set von Step by Step ist Dein Kind optional für den Schulstart ausgerüstet: Jede Menge Stauraum bei minimalem Eigengewicht, ausgezeichnete Ergonomie, viele liebevoll gestaltete Designs und vier Jahre Garantie machen den SPACE zum optimalen Begleiter für den Schulstart.

Dank EASY GROW SYSTEM wächst der Ranzen über die gesamte Grundschulzeit hinweg mit. Der abnehmbare Hüftgurt, Brustgurt und die anatomisch geformten Schulterträger und Rückenpolster sorgen für einen optimalen Tragekomfort. Der Kinderrücken wird durch die hervorragende Ergonomie gestärkt.

Schulranzen-Set SPACE von Step by Step - Motiv "Wild T-Rex Taro"

Besonders beliebt sind bei den Kids die bunten und liebevoll gestalteten Motivwelten der neuen Kollektion. Mit den wechselbaren Motiven, den MAGIC MAGS, können angehende Schulkinder ihren Ranzen jederzeit individuell gestalten. So kann das Motiv stets an die aktuellen Vorlieben der Kids angepasst werden und wird garantiert nicht langweilig. Durch reflektierende Elemente auf dem Ranzen sorgt Step by Step für eine optimale Sichtbarkeit im Straßenverkehr.

Schulranzen-Set SPACE von Step by Step - Motiv „Pegasus Emily“

Um Chaos im Ranzen zu vermeiden, gibt es unter anderem einen eigenen Platz für das Federmäppchen auf der Deckelinnenseite, eine Fronttasche für die Lunchbox, sowie ein extra Bücherfach nah am Rücken. In zwei Seitentaschen ist Platz für Trinkflasche, Regenschirm und Co.

Der Ranzen ist zu 100% klimaneutral ausgeglichen und auch zu 100% vegan. Die verwendeten Textilien bestehen aus recycelten PET-Flaschen, sind wasserabweisend und strapazierfähig.

Das Set beinhaltet neben dem Schulranzen und den MAGIC MAGS ein Schlamperetui, gefülltes Federmäppchen und Turnbeutel.

Weitere Informationen unter: www.stepbystep-schulranzen.com

