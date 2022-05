Los geht’s in ein buntes Abenteuer - mit der „We care for you“- Kollektion für Babys und Minis von Tchibo. Zum Auftakt in den Frühling zeigt sich die Kollektion mit bunten Farben und viel Liebe zum Detail. Von Regenbekleidung über Hosen und Kleider bis hin zu Tag- und Nachtwäsche ist alles dabei, was es für den Alltag braucht. Neben dem Design spielen auch die optimale Passform sowie Funktionalität der Kleidung eine große Rolle, um sorgenfreies Spielen zu ermöglichen.

© Tchibo

Übrigens, auch der Anspruch an Nachhaltigkeit kommt nicht zu kurz – im Gegenteil. Der Einsatz von nachhaltigen Materialien, wie Bio-Baumwolle oder recycelte Fasern finden sich in den hochwertigen Artikeln wieder. Zudem sind die verschiedenen Looks für die Kleinen nachhaltig sozial sowie ökologisch produziert und besonders langlebig. Die farbenfrohe und nachhaltige Kindermode gefällt also nicht nur den Kleinen, Mama und Papa, sondern auch der Umwelt.

Jetzt unter www.tchibo.de entdecken und einen von fünf Tchibo Einkaufsgutscheinen im Wert von je 100 Euro gewinnen.

© Tchibo

Teilnahmeschluss ist der 21. Juni 2022

Anbieter: Tchibo

Jetzt mitmachen!