Überraschende Geburt Ahnungslose Frau bekommt Baby im Nationalpark – beim Wandern

von Laura von Troschke Mitten in der Natur, in Kroatien brachte eine Frau ein Baby zur Welt, ohne zu wissen, dass sie schwanger ist. Ein Wunder und gleichzeitig ein echter Schock …

Kaum zu glauben, da geht man nichts ahnend auf eine Wandertour und kommt mit einem Baby nach Hause – von dem man nicht wusste. Genau das ist jetzt in Kroatien einer Frau passiert. Selten kommt es zu solch ungewöhnlichen Ereignissen, dass Frauen ihre Schwangerschaft nicht bemerken und plötzlich eine überraschende Geburt erleben. Und das dann ausgerechnet in einem Nationalpark. Alle Hintergründe zu der Geschichte und wie es der frisch gebackenen Mutter geht …

Bewegender Beitrag im Netz

Der kroatische Bergrettungsdienst (HGSS) teilte am 29.07.2023 auf seinem Facebook-Kanal einen rührenden Beitrag. In dem Post geht es um den aufregenden Vorfall, der sich im Paklenica Nationalpark in der Nähe von Zadar abspielte. Eine Touristin brachte mitten in dem Park am Samstagnachmittag ein Mädchen zur Welt. Unterstützt wurde sie von sieben Personen des Bergrettungsdienstes. Ein Glück war unter den Helfenden sogar ein Gynäkologe, heißt es. Direkt nach der Geburt wurde die Mutter mit ihrem Säugling in ein Krankenhaus gebracht.

Schockzustand nach der Geburt

Eine Helferin soll gegenüber dem kroatischen Newsportal "Index" ausgiebig erzählt haben, wie alles ablief. Sie sagte sogar, dass die Frau das Baby im Prinzip allein zur Welt gebracht habe. "Als wir ankamen, befand sich die Geburt in der Endphase. Sie gebar allein auf der Toilette in Lugarnica. Wir kamen mit der gesamten medizinischen Ausrüstung an und begannen mit der Pflege." Berichten zufolge stand die Mutter nach der Entbindung unter Schock.

Die Leiterin des Nationalparks Paklenica, Natalija Andačić, wird ebenfalls in dem Artikel zitiert und erzählt, dass die Frau angegeben haben soll, nichts von der Schwangerschaft gewusst zu haben, bis plötzlich die Wehen einsetzten. "Vor Ort lief alles gut, sowohl Mutter als auch Kind ging es gut", sagte Andačić.

Psychologische Betreuung nach einer überraschenden Geburt

Ein Erlebnis, das mit Sicherheit alle Beteiligten nicht so schnell vergessen werden, am wenigsten vermutlich die Mama selbst. Solche Geschehnisse passieren immer wieder. Frauen bekommen unerwartet Wehen und auf einmal ein Kind. Wie so etwas möglich ist? Oft wird eine Schwangerschaft schlichtweg verdrängt, weil ein Baby nicht in die Lebensphase passt oder die Frauen sich bereits in den Wechseljahren befinden und glauben, nicht mehr schwanger werden zu können. Und schwupps passiert es.

In fast allen Fällen ist es verständlicherweise ein großer Schock, weshalb man direkt psychologisch betreut wird nach einem solchen Erlebnis. Was viele nicht wissen: In den meisten Krankenhäusern gibt es sogar spezielle Schockräume für genau solche Fälle, in die frischgewordene Mütter direkt nach der Geburt gebracht werden können, um alles in Ruhe und in einer passenden Umgebung verarbeiten zu können.

Verwendete Quellen: index.hr, rnd.de, hgss.hr, facebook.com