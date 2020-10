Endlich ist es da! 9 Bilder der ersten Zeit von Eltern mit ihrem Baby

Endlich ist es da: Dein Baby, dieses Wunderwesen, entstanden aus Liebe, gewachsen in deinem Bauch. Beschützt und behütet, monatelang Herz an Herz mit dir, immer präsent in deinen Gedanken. Endlich kannst du es in deinen Armen halten, seine weiche Haut spüren, seine kleinen Hände und Füße sehen, staunend sein Gesicht betrachten.

Bilder einer zauberhaften Wunderzeit

Es gibt kaum Worte, die diese erste Zeit mit einem Baby beschreiben können. Es ist eine zauberhafte Wunderzeit, voller Liebe und Staunen, in der aus liebenden Menschen Eltern werden, die nichts mehr wollen, als alles geben, damit es diesem kleinen Wesen in ihren Armen immer gut gehen wird.

Diese wundervollen Momente in behutsamen Bildern festzuhalten, ist die große Passion der Hamburger Fotografin Kerstin Pukall. So natürlich wie möglich dokumentiert sie diese Momente voller Vertrauen und Staunen und hält sie so fest für die Ewigkeit. "Diese kleinen sanften Hände, die Füßchen mit Zehen wie eine Perlenkette, flauschige Härchen auf den Schultern und Herzchennasenlöcher – das alles kann man entdecken, wenn man genau hinschaut ❤ Pur, emotional und ehrlich – so sehe und fotografiere ich".

"Immer wieder anders, individuell und schön"

Ein jedes der Kinder kennenzulernen ist eine große Freude für die Fotografin, die in ganz Deutschland und auch international fotografiert: "Ein Baby ist eine kleine Persönlichkeit und bringt schon alles mit, was sich wirklich lohnt im Bild festzuhalten. Die Fotos entstehen meistens im vertrauten Zuhause mit geringst möglichen Aufwand. Alles geschieht bedürfnisorientiert mit viel Ruhe und Einfühlungsvermögen. Die kleinen Mäuse geben mit ihrer Gemütslage die Richtung an. So ist es immer wieder anders, individuell und schön".

