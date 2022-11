Ein Vorname wird schnell zur Last, wenn ein Kind stets mit ihm aufgezogen wird.

Könnte dein Kind wegen seines Namens zum Opfer von Hänseleien werden? Im Video erfährst du, welche Namen das Risiko dafür erhöhen.

Während es für die meisten Promis bei der Namenswahl für ihren Nachwuchs anscheinend keine Kreativitäts-Grenzen gibt, ist für uns "Normalos" die Namensvergabe schon etwas heikler. Oft soll es etwas Besonderes sein, aber gleichzeitig nicht so außergewöhnlich, dass das Kind in der Zukunft mit seinem Namen Probleme haben könnte.

Vorsicht: Kinder mit diesen Vornamen werden oft geärgert

Doch manchmal ist es gar nicht so leicht, vorauszusehen, welche Namen vor allem in den Köpfen von Kindern für Hänseleien sorgen könnten. Manche Namen offenbaren erst auf den zweiten Blick, welches Potential für verletzende Kommentare in ihnen steckt - im Video erfährst du, welche dabei sind.