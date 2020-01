14 Sätze, die Schwangere nicht mehr hören können

1. "Darf ich mal anfassen?"

Keine Frage hören Schwangere öfter. Normalerweise tauschen wir in unserer Gesellschaft höchstens einen Händedruck aus. Aber kaum ist ein Baby im Bauch, wollen alle möglichen Menschenhände diesen intimen Bereich angrabbeln. Begleitet von "Ah!" und "Oh!!" und "Ich glaube, ich spür was!" Als wären wir plötzlich im Tantra-Gruppen-Kurs gelandet. Ja, wir finden auch, dass die Kugel ein Wunder ist, aber es ist immer noch UNSER Körper, den gefälligst nur diejenigen anfassen dürfen, die das sowieso regelmäßig tun. Und nicht der Kollege aus der Nachbarabteilung.

2. "Ui, jetzt sieht man ja schon richtig was!"

Was du nicht sagst! Ist ja auch schon der fünfte Monat! Und Babys wachsen eben, schon mal gehört?

3. "Bist du sicher, dass es keine Zwillinge werden?!"

Ja, es gibt Schwangere mit einer perfekten, runden Knutschkugel unter dem Busen. Und es gibt Schwangere, deren Bauch quasi unkontrolliert ausufert. Riesig und unförmig, in vielen Augen fast bedrohlich. Die Frau und auch die Zahl der Kinder darin haben damit aber selten etwas zu tun. Das ist einfach knallhartes Schwangerenschicksal. Also spart euch den Kommentar und macht der Frau nicht noch schlechte Laune!

4. "Überanstreng dich nicht!"

Kommt eigentlich bei jeder Form von Bewegung. Und sei es nur der Gang zum Kühlschrank.

5. "Eine Freundin von mir hat bis zum Schluss täglich Sport gemacht, der ging es super!"





Das andere Extrem. Irgendjemand kennt immer eine Frau, die kurz vor der Entbindung noch einen Marathon lief. Aber nicht jede ist so eine Iron Mom. Und wenn wir einfach mal in Ruhe faul und schwanger sein wollen, ist das echt okay!

6. "Bald ist es vorbei mit der Freiheit!"

Hallo? Wir kriegen EIN BABY und wir wollen uns verdammt nochmal dem Hormonrausch hingeben und uns wie bekloppt darauf freuen! Also lasst uns doch bitte die Illusion. Nur noch ein bisschen.

7. "Und - schon saure Gurken mit Nutella gegessen?"

Entschuldigung, ich glaub... ich muss schon wieder ... kotzen ....

8. "Uns hat ein Gläschen Sekt ab und zu auch nicht geschadet."

Nein – EUCH vielleicht nicht, aber habt ihr damals auch mal an die Kinder in euren Bäuchen gedacht? Und nein danke, ich möchte KEIN Schnittchen mit Rohmilchkäse mehr.

9. "Nimm dir noch was, du kannst doch für Zwei essen!"

Öhm, und wie soll die zweite Portion in meinen zusammengequetschten Magen passen?

10. "Ich fühl mich heute auch ganz schwanger."

Nur weil das Bäuchlein ein bisschen spannt nach dem Kuchen? Hahahaha. Nein. Wirklich, nein. Das ist ü-ber-haupt nicht vergleichbar.

11. "Ja ja, die Hormone ..."

Diesen Satz hören wir jedes Mal, wenn wir wütend werden. Oder zickig. Oder weinen müssen. Also sehr oft.

12. "Du hast so einen spitzen Bauch, das wird ein Junge!"

Gähn, genau. Und wenn mir übel ist, wird es ein Mädchen, und wenn ich Sodbrennen habe, hat das Kind keine Haare. Du trägst bestimmt auch immer eine Alraunwurzel in der Tasche oder?

13. "Weißt du schon, wie lange du im Job aussetzen willst?"

Aaaah, da kommen sie, die ersten Vorboten des Mommy Wars. Egal, was man antwortet (z.B. "weiß nicht", "1 Jahr", "3 Jahre", "6 Monate"), irgendeine Schon-Mutter zieht immer die Augenbraue hoch, weil das Gesagte nicht ihrem Bild einer guten Mutter entspricht. Und dann folgt womöglich dieser schlimme Satz:

14. "ICH könnte das ja nicht."

Herzlich willkommen, du gehörst jetzt zum Mama-Club!