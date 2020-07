"More to me" Fotoprojekt feiert die verschiedenen Facetten des Down-Syndroms

Das Fotoprojekt "More to me" beleuchtet die verschiedenen Facetten von Kindern und Erwachsenen mit Down-Syndrom, die mehr sind als nur ihre Behinderung. Das Projekt möchte mit gängigen Stereotypen aufräumen und die beeindruckenden Persönlichkeiten hinter der Behinderung zeigen.









"Einige der größten Missverständnisse sind, dass Menschen mit Down-Syndrom nicht aktiv zur Gesellschaft beitragen können, dass ihr Leben weniger geschätzt wird und dass sie die ganze Zeit glücklich sind", sagte Tara Hart, Mutter von Noelle.





Mehr über das Projekt und die Fotografin erfahrt ihr hier: Die Bilder von der Fotografin Hilary Gauld-Camilleri scheinen im Stile der Hochglanzfotografie für Magazine gemacht zu sein. Dynamische Posen, stimmungsvolle Beleuchtung sind nur einige stilistische Mittel der Fotografin. "Kinder und Erwachsene mit Down-Syndrom werden in der Regel in dieser hellen, glücklichen Umgebung fotografiert", sagte Gauld-Camilleri gegenüber der Huffington Post. "Aber es ging darum, sie zu beleuchten - im wahrsten Sinne des Wortes und im übertragenen Sinne -, dass wir es nicht gewohnt sind, sie zu sehen."

