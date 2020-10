Papa mit Mitte 20: Wie geht es dir damit?

Der Moment, wenn du es erfährst

"Zunächst einmal stand ich ziemlich neben mir. Diese Nachricht kam aus heiterem Himmel. Meine Freundin rief mich an und meinte, dass ich unbedingt zu ihr kommen müsse. Ich habe mit vielem gerechnet, aber das? Als sie es über ihre Lippen brachte, fühlte ich mich erst einmal wie in einem falschen Film. Ich versuchte mich allerdings schnell zu berappeln, weil sie in Tränen aufgelöst war und richtig zitterte. Ich nahm sie in den Arm und versuchte sie zu beruhigen.





Der erste klare Gedanke, den ich fassen konnte, war dann tatsächlich: Wir schaffen das! Keine Ahnung, woher dieses Vertrauen kam, aber ich hatte plötzlich einen ganz klaren Blick auf die Dinge: Ich wusste, dass ich bald meine Ausbildung beenden würde und ins Berufsleben starte. Meine Freundin hat bereits gearbeitet. Die Voraussetzungen hätten deutlich schlechter sein können. Und klar, es war ein wirklich früher Zeitpunkt in unserer Beziehung, aber wir würden das schaffen, das spürte ich. Im Nachhinein bin ich selbst überrascht, wie gefasst ich doch war."

