Im Leben läuft’s nicht immer rund – schon gar nicht im Familienalltag. Hier erzählen Eltern, welchen Bock sie schon einmal geschossen haben.

Hand hoch, wer hat in den letzten vier Wochen mehr als einmal gedacht: Oh Mann, was bin ich nur für eine Mutter? Oder: Was bin ich für ein Vater? Ihr könnt euch sicher sein: Dieser Gedanke ist ziemlich normal und packt uns regelmäßig, wenn eine Sache mal nicht so gut gelaufen ist. Das ist weder peinlich noch ein wirkliches Anzeichen dafür, dass ihr keine guten Eltern seid. Aufmerksam für die eigenen Fehler und Unachtsamkeiten zu sein, macht euch sogar zum Gegenteil. Denn es zeigt: Eure Mutter- oder Vaterrolle ist euch wichtig und ihr wollt stets das Beste geben, um euren Kindern einen liebevollen, sicheren Familienalltag voller schöner Momente zu schenken

Also legt die Perfektionsbrille einmal ab und die Hand aufs Herz: Wann habt ihr es eurer Meinung nach so richtig "verbockt" mit euren Kindern? Die User:innen im Urbia-Forum haben sich darüber ausgetauscht und sich so gegenseitig das Gefühl gegeben: Scheitern ist in Ordnung! Lerne aus deinen Fehlern, aber zweifele nicht deine Fähigkeiten als Mutter oder Vater an. Denn du bist großartig!

Diesen Bock habe ich schon mal geschossen 1 von 10 1 von 10 Eine Userin oder ein User erzählt, dass sie/er die Folgemilch für das Baby deutlich länger in der Flasche aufbewahrt habe als empfohlen. Sie/Er hatte den Hinweis überlesen. Mehr 2 von 10 Ein anderes Elternteil gab der Tochter jede Menge Joghurt-Reiswaffeln, damit sie zunimmt. Bis er einmal auf die Zutatenliste schaute und feststellte: Der Joghurt auf den Waffeln besteht aus Schokolade! Mehr 3 von 10 Jemand anderes erzählt von dem peinlichen Moment, als die Kinderärztin in den Mund des Kindes guckt und ein Stück Verpackungsfolie von den Vitamintabletten herausfischt. Mehr 4 von 10 Eine Userin oder ein User berichtet, dass sie/er vergessen habe, das Kind im Fahrradsitz anzuschnallen und sich gewundert habe, warum es während der Fahrt so agil war. Mehr 5 von 10 Was passiert, wenn man die Babyflasche nicht ausreichend ausspült? Richtig, dem Baby schäumt Spüli aus dem Mund. Zum Glück ist nichts weiter passiert! Mehr 6 von 10 Nächste Story: Ein Elternteil hat sein Kind einmal fast im Einkaufswagen vergessen. Mehr 7 von 10 So ähnlich erging es einem Vater, der auf einem Flohmarkt die Babyschale samt Kind unter einen Tisch gestellt – und vergessen hatte. Mehr 8 von 10 Ein Elternteil erzählt, dass er das Schleife-Binden bei seinem Sohn etwas hat schleifen lassen und dieser es in der 4. Klasse erneut lernen musste. Mehr 9 von 10 Dem Kind beim Fläschchengeben den Ellenbogen ins Gesicht gerammt – das ist einer Userin oder einem User passiert. Mehr 10 von 10 Eine Großmutter erzählt, dass sie gerne Kraftausdrücke im Auto verwendet – zum Glück hat ihr Enkelkind davon nichts übernommen. Mehr

Und, habt ihr euch in der ein oder anderen Geschichte wiedergefunden? Es wäre nur zu menschlich. Vielleicht habt ihr auch eine noch ganz andere Erfahrung gemacht, die ihr mit der Community teilen wollt. Oder was haltet ihr von folgender Idee für den nächsten Familienbesuch: Fragt eure Eltern doch mal ganz direkt danach, was ihnen früher so alles im Familienalltag passiert ist. Ihr werden sicher die wildesten Geschichten von ihnen zu hören bekommen und danach denken: Na, wenn das selbst MAMA oder PAPA passiert ist ...

