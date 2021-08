Viele Eltern bringen ihre Kinder jeden Morgen mit dem Auto in die Schule, was zu einigen Problemen führen kann. Sänger "Simon Sagt" möchte mit einem witzigen Kinder-Song dafür werben, das Auto ruhig mal stehen zu lassen.

Nein, kein Mensch will jetzt wieder Eltern gegeneinander aufhetzen: Selbstverständlich gibt es viele Familien, die ihre Kinder aus guten Gründen mit dem Auto in die Schule bringen und jetzt wirklich keine anklagenden Zeigefinger brauchen. Oft stecken hinter dem Elterntaxi aber auch Dinge wie bequeme Kinder oder Eltern, die ihnen schlicht noch nicht zutrauen, alleine den richtigen Weg zu finden, was in der Masse schnell problematisch wird. An vielen Schulen kommt es morgens zu einem regelrechten Stau, der nicht nur die Straße blockiert, sondern auch andere Schulkinder schnell in Gefahr bringen kann. Daher appelliert Sänger "Simon Sagt" nun gemeinsam mit dem ACV Automobil-Club Verkehr an Eltern und Kinder, auf den morgendlichen Fahrservice zu verzichten.

"Mein Schulweg": Elterntaxis musikalisch aufs Korn genommen

Auch Grundschüler können den Weg zur Schule ganz alleine zurücklegen, wenn es einmal mit ihnen geübt wurde. Für viele Eltern verständlicherweise ein Loslassen, das nervös macht, vor allem wenn stark befahrene Straßen und Kreuzungen überquert werden müssen. Doch tatsächlich hilft dieser Schritt auch den Kindern sehr dabei, mehr Selbstbewusstsein und Unabhängigkeit zu entwickeln. Den lustigen Song und warum wir alle unseren Schulkindern ruhig mehr zutrauen können, seht ihr im Video.

Quelle: RTL