Emotionale Intelligenz: 4 Punkte, in denen Eltern die wichtigsten Vorbilder sind

Vier Punkte, in denen Eltern die wichtigsten Vorbilder sind

Wenn es um emotionale Intelligenz geht, werden Kindern stark von uns Eltern geprägt - vor allem in vier entscheidenden Punkten.

Wir alle wünschen uns, dass unsere Kinder nicht nur schlau, sondern auch emotional intelligent werden - und tatsächlich können wir Eltern vor allem auch als Vorbilder viel dazu beitragen. Vor allem vier Punkte sind dabei laut Expertenmeinung besonders ausschlaggebend.

Grundsätzlich ist dabei vor allem wichtig, einen authentischen Umgang mit seinen Kindern zu haben - ein starker Gegensatz zu einem stark autoritär geprägten Erziehungsstil, in dem manche Ansagen nicht aus eigener Überzeugung geschehen, sondern "weil sich das so gehört". Im Video seht ihr, in welchen Punkten ihr als Eltern für die emotionale Intelligenz die wichtigsten Vorbilder seid.

