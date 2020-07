Erziehung: Achtung, Kind hört mit 20 gedankenlose Elternsprüche

Ja, Paul ist der einzige, der in der Marienkäfer-Gruppe noch Windeln braucht. Aber wenn seine Mutter das jetzt in seinem Beisein lautstark Bennis Mutter erzählt, dann ist das etwa so, also würde ein Mann über seine Frau sagen: "Sie hat es mal wieder nicht geschafft, zwei Kilo abzunehmen." Also: Schluss mit den gedankenlosen Sprüchen! Wir haben zur Abschreckung 20 typische Sätze gesammelt, die kein Kind je (mit)hören sollte.