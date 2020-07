Erziehen nach 16 Uhr – wie geht das?

Vorbild beim Einkaufen? Aber ja!

Seien wir ehrlich - oft muss man nach der Kita noch schnell zusammen was einkaufen. Doof, aber klarer Fall von "Is so", irgendwas fehlt immer. Was das mit Erziehung zu tun hat? Viel, denn auch in den nervigsten, ödesten Alltagssituationen sind wir Vorbild: Bin ich nett zu den Menschen in meiner Umgebung, auch wenn ich müde bin? Wie behandele ich die Kassiererin, die mich bedient?

Und vor allem eins kann dein Kind hier ganz nebenbei mitkriegen: Güte. Denn natürlich wird es sehr nervig werden, mit einem müden Wurm einzukaufen, der einfach nur heim und kuscheln will. Oder mit einem überdrehten Hortkind, das zwar kaum noch kuschelt, dafür aber umso lautstärker sein Recht einfordert. Hast du dann Verständnis oder wirst du ungeduldig? Premium-Antwort ist klar, oder?

Mehr