Erziehungsfehler: 3 Dinge, mit denen Eltern ihre Kinder zu Narzissten machen

Niemand möchte sein Kind zu einem selbstsüchtigen Erwachsenen erziehen – doch genau das passiert leider häufig sehr schnell, wenn Eltern einen dieser Fehler machen.

Traurig, aber wahr: Jeder narzisstisch handelnde Erwachsene war vor langer Zeit ein Kind, dessen Persönlichkeit im Laufe des Lebens toxische Züge angenommen hat. Häufig passiert diese Prägung durch die eigenen Eltern, und das in den meisten Fällen völlig unbeabsichtigt.

Erziehungsfehler: So werden Kinder oft zu Narzissten

Klar, es gibt Eltern, die selbst so eine narzisstische Persönlichkeit haben, dass es ihnen völlig egal ist, was sie ihren Kindern vorleben und wie es diese für ihr weiteres Leben beeinflussen kann. Aber es gibt auch zahllose Eltern, die es gut meinen und ihrem Nachwuchs nur das Beste mit auf den Weg geben möchten – und doch unwissentlich zu Persönlichkeitszügen beitragen, die es Kind und Mitmenschen später schwer machen können. Im Video seht ihr, was ihr im Blick behalten solltet.

Verwendete Quellen: Psychology Today, Fatherly.com