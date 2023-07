Erziehungsfehler 3 Sätze, die euer Kind tief verletzen

Gerade in stressigen Situationen sagen Eltern manchmal Sätze, die ihr Kind stärker treffen, als sie ahnen. Vor allem diese drei Sätze können bei ihnen noch lange nachwirken.

Der Alltag mit Kindern ist nicht immer einfach und Eltern kommen in extremen Stresssituationen schnell ans Ende ihrer Kräfte. Kein Wunder, dass ihnen dabei manchmal scharfe Zurechtweisungen entgleiten können, die sie in einem ruhigen Moment in dieser Form niemals ausgesprochen hätten. Vor allem drei Sätze können ein Kind schlimmstenfalls für sein restliches Leben negativ prägen, wenn sie häufig fallen.

Erziehungsfehler: 3 Sätze, die Eltern besser vermeiden sollten

Ein Kind kann meist noch nicht einordnen, ob ein Satz in der Hektik einer stressigen Situation gefallen ist oder ob Mama oder Papa vielleicht wirklich immer so schlecht von ihm denken. Je öfter sie später über das Gesagte nachdenken, desto mehr festigt sich eine verletzende Botschaft, die man als Eltern niemals so gemeint hat. Im Video seht ihr, welche verbreiteten Eltern-Sätze ein Kind tief verletzen können.

Verwendete Quelle: Fatherly.com