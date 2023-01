von Pia Klaus Wir alle machen hin und wieder Fehler – das ist total normal und gehört zum Leben einfach dazu. Doch wenn Eltern im Umgang mit ihren Kindern zu viele Patzer unterlaufen, kann das langfristige Folgen haben.

Wenn wir an unsere Kindheit zurückdenken, kommen uns meistens nur die schönen und unbeschwerten Erlebnisse ins Gedächtnis. Traurige und schlechte Erfahrungen verdrängen wir oftmals, obwohl sie zum Aufwachsen einfach mit dazugehören. Schließlich wird niemand als die oder der perfekte Erziehungsberechtigte:r geboren und wir alle müssen uns in unseren Rollen erst zurechtfinden. Jedoch gibt es manche Verhaltensmuster, die sich bei Kindern so sehr einprägen, dass sie sie nur schwer oder sogar niemals verzeihen können.

Auch Eltern machen Fehler: Unter diesen leiden Kinder besonders lange

Natürlich haben Eltern ein viel besseres Gefühl, ja sogar einen Instinkt, für die Gefühle ihrer Kinder. Doch manchmal wissen wir nicht, wie sehr unser Verhalten sich auf die Emotionen unserer Söhne und Töchter auswirkt. Im Video erfahrt ihr, welche sechs Dinge Kinder nur schwer hinter sich lassen und verzeihen können.

