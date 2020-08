Gemütliches Anziehen auf Zeit

"Bei uns ziehen sich alle drei Kinder im Wohnzimmer an. Sonst vertrödeln die ihre Zeit, und am Ende gibt es jedes Mal ein Gehetze. Also schleppen alle ihren Kram her und dürfen sich dazu ein Lied wünschen (wir haben unsere Musik auf dem Tablet), müssen dann aber mit Anziehen fertig sein, wenn das Lied zu Ende ist. Macht Spaß, wach, und wir sind als Familie zusammen, was gerade morgens, wo sonst nur alle auseinanderstreben, besonders nett ist."

