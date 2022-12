Wen habt ihr vor Augen, wenn ihr diese Eigenschaften lest? Mädchen? Oder doch eher eine Horde wilder Jungs?Wir denken immer noch oft in Klischees, wenn es um die Eigenschaften unserer Kinder geht, auch geprägt von den Bildern in Werbung und Medien. Doch es tut sich etwas, zum Glück! Nicht alle Mädchen wollen Topmodel werden, sie wollen mehr sein als hübsch und angepasst. Sie wollen die Welt erobern.Und wie viel Freude es macht, den Mädchen dabei zuzusehen, zeigt uns die Fotografin Kate Parker aus Atlanta in ihrer Fotoreihe "Strong Is The New Pretty".Eigentlich wollte sie nur ein paar Erinnerungsfotos für ihre beiden Töchter Ella und Alice schießen und dabei mit Belichtungstechniken experimentieren. Doch irgendwann begann sie, in den Bildern Muster zu erkennen."Ich stellte fest, dass die Fotos, auf denen die Mädchen ganz authentisch sind, die stärksten Bilder waren. Es wurden meine Lieblingsmotive und ich fing an, darauf bei den neuen Fotos zu achten."Herausgekommen sind wunderbare Bilder, die eine Kindheit zeigen, wie sie sich alle wünschen: voller Abenteuer, mit guten Freunden und viel Spaß.Wir zeigen euch eine Auswahl aus Kate Parkers Arbeit. Viel Spaß!Übrigens: Die besten Fotos von Kate T. Parker sind nun auch als Buch erschienen (Anzeige: "Wilde Mädchen - Am schönsten sind wir, wenn wir niemandem gefallen wollen", mvg Verlag, 16,99 Euro