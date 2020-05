Gewalt gegen Kinder: Mütter erzählen, wie sie die Kontrolle verloren

Die Isolation der Coronakrise bringt viele Familien an den Rand des Nervenzusammenbruchs. Immer häufiger sind die Kinder die Leidtragenden der Situation, wenn ihre Eltern plötzlich die eigene Anspannung in Schlägen und Gewalt entladen. Jugendämter warnen davor, dass dieses Problem oft unsichtbar bleibt - denn die besonderen Umstände des Coronavirus lassen viele Eltern doppelt zögern, bevor sie bei den Behörden anrufen. Im Video von RTL.de seht ihr, warum die Situation gerade jetzt so besonders gefährlich für Kinder ist, und was Eltern in ihrem Alltag erlebt haben.