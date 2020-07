10 Spar-Tipps für Schulkind-Eltern

1. Ranzen: Ein Vorjahresmodell tut es auch

Mit dem Kauf des Ranzens wird der Schulstart greifbar. Bei den Kindern beginnt die Vorfreude, die Eltern fangen an zu rechnen. Ein neuer Ranzen mit Zubehör (Federtasche, Turnbeutel, Brotdose etc.) kostet im Durchschnitt 150 Euro. Viel günstiger wäre ein gebrauchtes Exemplar vom Flohmarkt oder aus dem Internet. Alle, die schon einmal einen Ranzen nach vier Jahren täglichem Einsatz in der Grundschule gesehen haben, werden allerdings abraten. Wir erzählen an dieser Stelle lieber nichts von Ranzen-Fußball und ausgelaufenen Joghurts ...

Besser ist es, sich nach Vorjahresmodellen umzusehen oder schon am Ende des Sommers die Rabatte mitzunehmen, die die Händler gewähren, wenn die Einschulung gerade vorbei ist. Dann steht das gute Stück zwar fast ein Jahr herum, aber davon wird er ja nicht schlecht.

