Ich will nicht mit meinem Kind streiten

Max beim Kinderturnen

Einmal die Woche gehen wir zum Kinderturnen. In der Umkleidekabine ist es eng. Pro Kind ist mindestens ein Elternteil dabei, oft noch mit genervtem Geschwisterkind, was null Bock hat, wieder zuschauen/warten zu müssen. Jede Woche wieder eine Challenge, rechtzeitig von der Kita zum Turnen zu kommen. Max ist fünf Jahre alt und kann sich eigentlich alleine umziehen, aber wenn er merkt, dass ich drängle, wird er immer langsamer. Also packe ich schnell mit an. Damit das möglichst widerstandslos klappt, bekommt er Kräckerchen, Weingummis oder eine Laugenstange. Max hat ständig Hunger nach der Kita. Neulich in der Umkleide sagt er zu mir „Mama, du bist mein Diener.“ Er wollte bestimmt lustig vor den anderen Kindern sein, aber mir ist ganz anders geworden. Als er dann noch mit mir meckerte, dass sein Dino-Kräckerchen runtergefallen sei, während ich schwitzend vor ihm kniend den Fuß in den Turnschuh reindrücke, war ich dann völlig bedient.

Mein Fazit: Also dieser Satz "Du bist mein Diener" war schon ein Schlüsselsatz für mich. Da habe ich noch lange drüber nachgedacht. Ich war auf einmal so wütend auf Max. Aber auch auf mich. Das kann doch nicht wahr sein, dass ich mich hier abracker, um dem Kind alles zu ermöglichen, vorausplane, eingreife und unterstütze und am Ende wie eine schlecht behandelte Bedienstete ausgeschimpft werde? Und ich bin auch noch selber Schuld dran. Ich glaube, Max muss sich jetzt doch alleine umziehen, auch wenn er dann zu spät beim Turnen ist.

