Hund Beau ist durch und durch Familienhund – und für seine Besitzerin Erica schon vor der Geburt ein ganz besonderer "Baby-Begleiter".

In vielen Fällen schaffen sich Familien nach Geburt der Kinder auch einen Hund an – in diesem Fall ist es umgekehrt: Erica und Frank aus New Jersey empfinden sich schon jetzt gemeinsam mit ihrem Golden Retriever Beau als Familie, dass dieser sogar den Namen für ihr Baby bestimmen durfte.

Hund in der Schwangerschaft: "Er ist wie unser Kind, wir wollen, dass er eingebunden ist"

Eigentlich ist der Vorname ja eher eine wichtige Entscheidung, die werdende Eltern selbst treffen möchten, doch in diesem Fall überließen Erica und Frank die Wahl nur zu gerne ihrem Lieblingshund, mit dem sie ihr Leben teilen. Auch sonst ist Beau schon ein wichtiger Baby-Begleiter geworden – im Video seht ihr, wieso dieser Hund schon in der Schwangerschaft eine so wichtige Rolle spielt.

