Wenn dir bewusst wird, dass du dein Baby wirklich mit nach Hause nehmen darfst

Neun Monate lang hast du jedes Baby-Buch verschlungen, dass dir in die Finger kam und fühltest dich gewappnet. Aber jetzt nach der Geburt, wo dir diese unglaublich zarte Realität in Form winziger Fingerchen wirklich bewusst wird, gerätst du in Panik. Warum, in Gottes Namen, geben diese erfahrenen Krankenhaus-Menschen so etwas Zerbrechliches nur solch einem Amateur wie dir in die Hände?! Kann das überhaupt gut gehen? Ahhhhh!!

